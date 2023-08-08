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Италия
08 августа 2023, 10:39 | Обновлено 08 августа 2023, 10:40
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0

Буффон и еще семь топ-футболистов, завершивших карьеру в прошлом сезоне

Среди легенд, повесивших бутсы на гвоздь, – и наш Андрей Пятов

08 августа 2023, 10:39 | Обновлено 08 августа 2023, 10:40
752
0
Буффон и еще семь топ-футболистов, завершивших карьеру в прошлом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович и Джанлуиджи Буффон

На прошлой неделе великий итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон заявил о завершении своей блестящей карьеры. Без преувеличения можно сказать, что с уходом Джиджи на заслуженный отдых уходит целая эпоха.

Однако не только бывший страж ворот «Скуадры адзурры» в прошлом сезоне завязал с футболом. Также на футбольную «пенсию» ушли сразу несколько ветеранов, уход которых тоже вписывается в рамки «эпохи». Есть повод вспомнить их поименно.

Гонсало Игуаин

Возраст: 35 лет
Гражданство: Аргентина
Последний клуб: «Интер Майами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Игуаин

Звездный форвард на своем веку сменил сразу несколько топовых коллективов. Он выступал за «Реал», «Челси», «Ювентус», «Наполи», «Милан». Гонсало – один из самых дорогостоящих игроков в истории серии А: за его трансфер из «Наполи» в «Юве» туринцы заплатили 90 миллионов евро.

Завершил карьеру в североамериканской футбольной лиге, где выступал за будущую команду своего звездного соотечественника – Месси – «Интер Майами». Заявил, что после окончания карьеры не останется в футболе ни в каком качестве.

Жерар Пике

Возраст: 36 лет
Гражданство: Испания
Последний клуб: «Барселона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Многолетний защитник «Барселоны» и сборной Испании выиграл все, о чем только может мечтать футболист-профессионал. В составе «блауграны» Жерар стал многократным победителем чемпионата и Кубка Испании, триумфатором Лиги чемпионов. В составе «красной фурии» выиграл чемпионат мира и Европы.

Кроме каталонского гранда, центрбек успел поиграть и за английский гранд – «Манчестер Юнайтед», в составе которого тоже выиграл ЛЧ.

Пятого ноября прошлого года Пике провел последний поединок в карьере – против «Альмерии». Несмотря на то, что его контракт с «Барсой» заканчивался летом 2024-го, он принял решение уйти, поскольку редко попадал в основу. Да и родной клуб настоятельно «рекомендовал» Жерару «завязать» с футболом.

Андрей Пятов

Возраст: 39 лет
Гражданство: Украина
Последний клуб: «Шахтер»

ФК Шахтер. Андрей Пятов и Гарри Кейн

Минувший сезон стал последним в игровой карьере для еще одного знакового голкипера – нашего Андрея Пятова. Уже бывший вратарь сборной Украины и «Шахтера» перешел на тренерскую работу – в ставшим родным донецкий клуб, за который он провел 482 матча – третий показатель в истории донецкого коллектива.

За это время Андрей выиграл с командой 28 трофеев – это абсолютный рекорд в истории «Шахтера».

Официально последний матч за «Шахтер» Пятов проведет шестого августа – в Лондоне против «Тоттенхэма».

Марек Гамшик

Возраст: 35 лет
Гражданство: Словакия
Последний клуб: «Трабзонспор»

Getty Images/Global Images Ukraine. Марек Гамшик

Настоящая легенда «Наполи» – наряду с великим Марадоной. Гамшик забил за «партенопеи» больше, чем Диего Армандо, однако стать чемпионом Италии в составе неаполитанского клуба так и не сумел, хотя отдал «Наполи» почти 12 лет карьеры.

Серьезный след оставил Марек и в своей национальной команде: 136 матчей и 26 голов за сборную Словакии.

Последним клубом атакующего полузащитника стал турецкий «Трабзонспор», с которым он выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Месут Озил

Возраст: 34 года
Гражданство: Германия
Последний клуб: «Истанбул Башакшехир»

Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

Не покидает ощущение, что Месут ушел на заслуженный отдых как-то преждевременно. Пару сезонов он точно еще мог поиграть на хорошем уровне. Но, как он сам признался, очень устал, и футбол уже не приносит того удовольствия, что раньше.

Главное достижение в карьере немецкого полузащитника турецкого происхождения – победа на Мундиале 2014 года.

Также он запомнился нереализованным на все сто шансом в «Реале». И реализованным разве что на треть шансом в «Арсенале».

Гарет Бэйл

Возраст: 34 года
Гражданство: Великобритания
Последний клуб: «Лос-Анджелес»

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Еще одна легенда, повесившая бутсы на гвоздь преждевременно. Во всяком случае, возраст вполне позволял Гарету поиграть еще пару-тройку сезонов. Но он решил закончить карьеру. Травмы, усталость, гольф – вот, наверное, главные причины, вынудившие валлийца уйти из футбола.

Свои лучшие годы он провел в «Реале», в составе которого пять раз выигрывал Лигу чемпионов. В свое время был самым дорогостоящим футболистом: за его переход в «Мадрид» «Тоттенхэм» заработал сто миллионов евро.

Ярчайший след Бэйл оставил и в сборной Уэльса: 111 матчей, 41 гол (рекорд).

Златан Ибрагимович

Возраст: 41 год
Гражданство: Швеция
Последний клуб: «Милан»

Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Казалось, что годы не властны над Златаном. Его монументальной фигуре могли позавидовать и двадцатилетние. Кажется, состояние здоровья позволяло шведскому бомбардиру играть на высоком уровне до глубокой старости. Но он решил, что уже пора уходить на отдых.

Сейчас почти немыслимо представить, что Ибрагимович начал свою длинную футбольную карьеру еще в прошлом веке: в 1999 году, в «Мальме». Затем был переход в «Аякс», с которого и началась великая карьера.

Златан забил за время своих выступлений на высочайшем уровне 511 мячей, выиграл 34 трофея. Он стал знаковым футболистом, лицом эпохи.

Однако выиграть наиболее желанные трофеи для любого футболиста – Лигу чемпионов и «Золотой мяч» - ему так и не удалось.

Джанлуиджи Буффон

Возраст: 45 лет
Гражданство: Италия
Последний клуб: «Парма»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Все когда-нибудь заканчивается. Тем более, хорошее. Джиджи казался вечным. Реакция, умение читать игру, руководить игрой – все эти компоненты были у него в полном порядке и в 45 лет. Но время все равно не обманешь. Уходить тоже нужно вовремя.

В течение десятилетий Буффон был эталоном вратарского мастерства. За свою длиннющую карьеру он выиграл чемпионат мира, Кубок УЕФА, все командные трофеи серии А. Но вот вожделенной Лиги чемпионов он так и не смог выиграть.

По окончанию минувшего сезона Буффона настоятельно звали в Саудовскую Аравию, но он твердо решил уйти. Хотя из футбола он вряд ли уйдет: скорее всего, Джиджи будет работать в федерации футбола Италии.

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статьи эксклюзив Джанлуиджи Буффон Златан Ибрагимович Месут Озил Гарет Бэйл Марек Гамшик Андрей Пятов Гонсало Игуаин Жерар Пике
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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