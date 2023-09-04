Критика Мудрика, полноценное возвращение Зинченко и дебют Коваленко

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Неудачный выход на замену Мудрика

«Челси» дома уступил «Ноттингем Форест» – 0:1.

Единственный гол в матче гости забили в начале второго тайма усилиями Энтони Эланги.

Михаил Мудрик вышел на замену на последние 13 минут встречи. Украинский вингер должен был усилить игру «Челси» и создать дополнительное давление на ворота соперника, но ничего не получилось. Мудрик получил очень низкие оценки.



Михаил пытался пробить издалека, но его удар блокировал защитник. Уже в компенсированное время обрезался, что привело к опасной атаке на ворота хозяев.

В целом, Мудрик выпадал из командной игры «Челси», не понимая партнеров. Возможно, причина в недавнем повреждении, из-за которого Михаил пропустил прошлый матч. После матча болельщики и эксперты подвергли критике игру украинца.

«Челси» с четырьмя очками находится в середине таблицы и занимает 12-е место.

Забарный сыграл полный матч

«Борнмут» в гостях поделил очки с «Брентфордом» – 2:2.

Хозяева быстро повели в счете, но затем пропустили дважды. «Брентфорд» спасся от поражения уже в добавленное к матчу время.

Илья Забарный вышел в стартовом составе «Борнмута» и провел на поле весь матч. Никакой вины в обоих пропущенных мячах украинского защитника нет. Но в целом защита гостей произвела не самое лучшее впечатление. У «Брентфорда» было достаточно моментов у ворот соперника. Плохая результативность и отсутствие удачи хозяев, а также голкипер Нету позволили гостям пропустить только дважды. Забарный также провел далекий от идеального матч. Не всегда правильно выбирал позицию, не всегда получалось страховать партнеров. Однажды потерял мяч вблизи собственной штрафной.

«Борнмут» набрал два зачетных пункта и занимает 16-е место в АПЛ.

Зинченко помог «Арсеналу» победить Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко против Антони

«Арсенал» дома победил «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Уже под конец встречи «канониры» забили дважды.

Александр Зинченко впервые в сезоне вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут. Игрок сборной Украины привычно хорошо поддерживал свою команду в позиционной атаке, при владении мячом. В случае с первым забитым мячом Зинченко принял участие в атаке. Умело обыгрался с партнерами на фланге. В защите сыграл надежно. Во втором тайме устал и был заменен.

«Арсенал» с десятью очками занимает пятое место и отстает от лидера таблицы «МС» на два пункта.



Конкурент Цыганкова забил

«Жирона» одержала дома тяжелую победу над «Лас-Пальмасом» – 1:0.

Единственный гол во встрече хозяева забили за 2 минуты до окончания основного времени.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут. Игрок сборной Украины действовал на позиции правого полузащитника. Наставник «Жироны» Мичел в последних матчах именно на этой позиции, а не в середине поля, использует украинского легионера.

С правого фланга хозяев шло больше опасности для ворот «Лас-Пальмаса». Цыганков благодаря собственному индивидуальному мастерству, комбинированию с партнерами, постоянно обострял. В начале матча вышел на ворота соперника под острым углом, но переиграть голкипера гостей в ближнем бою не смог. После скидки Кристиана Стуани пробивал из-за пределов штрафной, но удар пришелся выше ворот. Заработал на себе желтую карточку, когда соперник в силовой борьбе сыграл локтем. Во втором тайме уже выглядел уставшим и был заменен за 15 минут до завершения матча. Кристиан Португес, заменивший украинца, принес каталонцам победу.

Артем Довбик начал матч на скамейке запасных. Украинский форвард вышел на поле привычно в середине второго тайма вместо Стуани. «Жироне» нужно было усиливать игру, поэтому Мичел начал выпускать на поле свежих игроков. Артём имел два шанса. Сначала пробивал из-за пределов штрафной площадки под острым углом, но удар у украинского нападающего откровенно не получился. Потом еще предпринял одну попытку, когда бил с линии штрафной, находясь по центру ворот, но голкипер «Лас-Пальмаса» справился с ударом Артема. Однажды недоработал в защите. Потерял мяч у собственных ворот, что могло привести к потенциальному пенальти.

«Жирона» с десятью очками занимает второе место в Ла Лиге.



Слабая игра Малиновского

«Дженоа» в Турине проиграл местному «Торино» - 0:1.

Уже в компенсированное к матчу время серб Неманья Радоньич принес «быкам» три очка.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе «грифонов» и был заменен в начале второго тайма. Украинский полузащитник отыграл почти час. Руслан провел слабый матч. Ничем не отличился в плане креатива. Малиновскому трудно было показать свои лучшие качества, когда его команда весь матч играет от обороны и отбивается. Черновой работы Руслан не сторонился. Получил желтую карточку за срыв перспективной атаки соперника. Раннюю замену можно объяснить тем, что гостям на поле был больше нужен игрок в середине поля, который будет разрушать.

«Дженоа» имеет в своем активе одну победу и 15-ю позицию в Серии А.



Дебют Коваленко

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко дебютировал за Эмполи в матче против Ювентуса

«Эмполи» дома уступил «Ювентусу» – 0:2.

В первом тайме Данило открыл счет после углового. Под конец встречи Федерико Кьеза удвоил счет.

Виктор Коваленко начал матч на скамейке запасных. Украинский полузащитник появился на поле на 72-й минуте встречи. Наставник «Эмполи» хотел спастись от поражения и начал выпускать свежих игроков. Усилить игру Коваленко не удалось. «Ювентус» контролировал игру в середине поля. За прошедшее время Виктор почти не касался мяча.

«Эмполи» не имеет в активе ни одного очка и замыкает турнирную таблицу.



Яремчук не дебютировал за Валенсию

Роман Яремчук просидел на скамейке запасных весь матч «Валенсии» против «Алавеса». «Летучие мыши» в гостях уступили – 0:1.

Андрей Лунин второй матч подряд уступил место в воротах «Реала» Кепе Аррисабалаге. «Сливочные» смогли дожать в добавленное к матчу время «Хетафе» – 2:1.

Виталий Миколенко пока не провел ни одной минуты в АПЛ. Матч «Эвертона» против «Шеффилд Юнайтед» украинский защитник смотрел со скамейки запасных. Команды сыграли в боевую ничью – 2:2.

Эдуард Соболь до сих пор не восстановился после травмы и пропустил матч «Страсбурга» против «Ниццы». Команда украинца в гостях уступила – 0:2.