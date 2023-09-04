Расмус ХОЙЛУНД: «Моя мечта стала реальностью»

Нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд высказался о своей первой игре за команду.

20-летний уроженец Копенгагена, как известно, накануне, в воскресенье, 3 сентября, в матче 4-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3) вышел в рядах манкунианцев на замену.

«Я так горжусь тем, что дебютировал за «Манчестер Юнайтед», мечта стала реальностью. Сегодня не повезло с результатом... Но мы придем в норму после перерыва на матчи сборных», – написал Хойлунд.

Напомним, нападающий минувшим летом перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты». Манкунианцы заплатили за Хойлунда 75 млн евро. Игрок пропустил первые туры АПЛ из-за повреждения.