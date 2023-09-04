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Украина. Первая лига
04 сентября 2023, 10:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 11:01
586
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали третьего бразильца

Львовяне арендовали форварда Кристиана Ноту Соуза у «Понте-Преты»

04 сентября 2023, 10:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 11:01
586
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали третьего бразильца
ФК Карпаты Львов. Кристиан Ноту Соуза

«Карпаты» усилили атакующую линию 23-летним бразильцем Кристианом Ноту Соузой. Ранее об этом сообщал Sport.ua.

«Зелено-белые» арендовали форварда у «Понте-Преты» до конца сезона с правом выкупа.

Кристиан может сыграть на позиции вингера, а также действует на острие атаки.

Отметим, что бразилец уже дебютировал в составе львовского клуба, в матче с «Эпицентром» хватило минуты для того, чтобы открыть счет своим голам за «Карпаты».

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Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Кристиан Ноту Соуза Понте-Прета
Источник ФК Карпаты Львов
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