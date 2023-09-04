Украина. Первая лига04 сентября 2023, 10:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 11:01
586
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали третьего бразильца
Львовяне арендовали форварда Кристиана Ноту Соуза у «Понте-Преты»
04 сентября 2023, 10:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 11:01
586
0
«Карпаты» усилили атакующую линию 23-летним бразильцем Кристианом Ноту Соузой. Ранее об этом сообщал Sport.ua.
«Зелено-белые» арендовали форварда у «Понте-Преты» до конца сезона с правом выкупа.
Кристиан может сыграть на позиции вингера, а также действует на острие атаки.
Отметим, что бразилец уже дебютировал в составе львовского клуба, в матче с «Эпицентром» хватило минуты для того, чтобы открыть счет своим голам за «Карпаты».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 04 сентября 2023, 10:25 3
Латвийская теннисистка – о победе над первой ракеткой мира
Футбол | 03 сентября 2023, 20:40 17
Александр Зинченко провел на поле 76 минут
Волейбол | 03.09.2023, 23:45
Футбол | 03.09.2023, 13:25
Футбол | 04.09.2023, 06:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.09.2023, 16:32 7
02.09.2023, 21:59 1
02.09.2023, 20:06 38
02.09.2023, 16:02 3
02.09.2023, 19:02 3
03.09.2023, 12:56 10
02.09.2023, 19:25 98
02.09.2023, 08:51 2