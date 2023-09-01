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Украина. Первая лига
01 сентября 2023, 14:05 | Обновлено 01 сентября 2023, 14:25
1030
0

Карпаты оформили трансфер третьего бразильца

Клуб Первой лиги продолжает усиление состава

01 сентября 2023, 14:05 | Обновлено 01 сентября 2023, 14:25
1030
0
Карпаты оформили трансфер третьего бразильца
ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, 23-летний бразильский нападающий Кристиан Ноту Соуза стал игроком «Карпат».

Перед закрытием летнего трансферного окна львовский клуб уладил все вопросы относительно аренды футболиста, который до этого играл на родине. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Соуза стал третьим бразильцем в составе «Карпат». Летом к команде Мирона Маркевича присоединились полузащитник Эдуардо Соарес и нападающий Игор Алвес.

Накануне «Карпаты» представили двух других новичков — защитника Владислава Бабогло из «Александрии» и полузащитника Виталия Равлика из «Агробизнеса».

После пяти туров Первой лиги зелено-белые с 13 очками возглавляют турнирную таблицу группы А. В субботу, 2 сентября, «Карпаты» сыграют дома с «Эпицентром». Начало матча — в 13:00.

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Источник Sport.ua
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