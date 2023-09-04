ВИДЕО. Дубль Мбаппе принес победу ПСЖ над Лионом

В матче 4-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Лион» со счетом 4:1.

За парижан дублем в первом тайме отметился форвард Килиан Мбаппе, еще по голу забили Ашраф Хакими и Марко Асенсио.

У хозяев поля отличился Корентен Толиссо с пенальти во втором тайме.

«ПСЖ» набрал 8 очков из 12 и занимает 2-е место в Лиге 1, впереди находится Монако (10).

Лига 1. 4-й тур, 3 сентября

Лион – ПСЖ – 1:4

Голы: Толиссо, 74 (пен) – Мбаппе, 4 (пен), 45+1, Хакими, 20, Асенсио, 38

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