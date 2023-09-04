Франция04 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 01:27
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ВИДЕО. Дубль Мбаппе принес победу ПСЖ над Лионом
Парижская команда набрала 8 очков из 12 и занимает 2-е место в Лиге 1
04 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 01:27
89
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В матче 4-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Лион» со счетом 4:1.
За парижан дублем в первом тайме отметился форвард Килиан Мбаппе, еще по голу забили Ашраф Хакими и Марко Асенсио.
У хозяев поля отличился Корентен Толиссо с пенальти во втором тайме.
«ПСЖ» набрал 8 очков из 12 и занимает 2-е место в Лиге 1, впереди находится Монако (10).
Лига 1. 4-й тур, 3 сентября
Лион – ПСЖ – 1:4
Голы: Толиссо, 74 (пен) – Мбаппе, 4 (пен), 45+1, Хакими, 20, Асенсио, 38
Видео голов и обзор матча
События матча
74’
ГОЛ ! С пенальти забил Корентен Толиссо (Лион).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (ПСЖ).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
4’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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