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  4. ВИДЕО. Дубль Мбаппе принес победу ПСЖ над Лионом
Чемпионат Франции
Лион
03.09.2023 21:45 – FT 1 : 4
ПСЖ
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Франция
04 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 01:27
89
0

ВИДЕО. Дубль Мбаппе принес победу ПСЖ над Лионом

Парижская команда набрала 8 очков из 12 и занимает 2-е место в Лиге 1

04 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 04 сентября 2023, 01:27
89
0
ВИДЕО. Дубль Мбаппе принес победу ПСЖ над Лионом
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Лион» со счетом 4:1.

За парижан дублем в первом тайме отметился форвард Килиан Мбаппе, еще по голу забили Ашраф Хакими и Марко Асенсио.

У хозяев поля отличился Корентен Толиссо с пенальти во втором тайме.

«ПСЖ» набрал 8 очков из 12 и занимает 2-е место в Лиге 1, впереди находится Монако (10).

Лига 1. 4-й тур, 3 сентября

Лион – ПСЖ – 1:4

Голы: Толиссо, 74 (пен) – Мбаппе, 4 (пен), 45+1, Хакими, 20, Асенсио, 38

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! С пенальти забил Корентен Толиссо (Лион).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (ПСЖ).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
4’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Лион - ПСЖ Лион ПСЖ Килиан Мбаппе Лига 1 чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Ашраф Хакими Марко Асенсио Корентен Толиссо
Источник Sport.ua
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