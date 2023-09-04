СТУПАР: «Калитвинцеву, наверно, было стыдно за такой пенальти»

В 6-м туре УПЛ в двух матчах случились игровые эпизоды, имевшие немалый резонанс в футбольных кругах из-за неадекватных решений рефери.

Известный в прошлом арбитр Мирослав Ступар в эксклюзивном комментарии Sport.ua проанализировал эти моменты и дал оценку работе судей:

– Начну с поединка «Полесье» – «Оболонь», когда в компенсированное время нападающий хозяев и защитник гостей вели позиционную борьбу за мяч после верховой передачи. Арбитр Виктор Копиевский, согласно футбольному духу, сначала никак не отреагировал на это соперничество, пока арбитр VAR Ярослав Козык не посоветовал ему обратить внимание на падение форварда «Полесье». После просмотра этого эпизода Копиевский изменил свое решение, назначив сомнительный пенальти в ворота киевлян за то, что защитник наступил на пятку нападающему.

Но даже если так трактовать это нарушение, то оно никак не тянет на желтую карточку, а Копиевский вынес предупреждение Тарасу Морозу. Поскольку оно стало вторым, то «пивовару» пришлось покинуть поле. На первый взгляд, формальные признаки для такого «приговора» были. Такие моменты в каждом матче встречаются довольно часто, но на них преимущественно не обращают внимания.

Кстати, после реализованного пенальти вся скамейка запасных «Полесья» праздновала взятие ворот, кроме главного тренера Юрия Калитвинцева. Он невозмутимо сидел, и создалось впечатление, что ему было стыдно за такой пенальти, который оказался победным. Но, конечно, от этого «Оболони» не легче.

Второй спорный эпизод произошел на 73-й минуте матча «Рух» – «Металлист 1925». Полузащитник гостей Ярослав Мартынюк пробросил себе на скорости мяч в штрафную хозяев, кто-то из защитников львовян выставил ногу, за которую зацепился харьковчанин. Пенальти очевидный.

Однако другой точки зрения придерживался арбитр Сергей Задиран, который наказал Мартынюка за симуляцию желтой карточкой. А поскольку она оказалась второй, гости остались в меньшинстве. Ошибка рефери чуть не стоила гостям потери очка.

По моему мнению, у Мартынюка есть все основания обратиться в Комитет арбитров, чтобы тот позаботился об аннулировании второго предупреждения, и тогда игроку удастся избежать штрафных санкций.