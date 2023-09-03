Источник: Серхио Рамос спустя 18 лет возвращается в Севилью
37-летний защитник намерен продолжить карьеру в родном клубе
Испанский защитник Серхио Рамос возвращается в «Севилью», об этом сообщают авторитетный источники в испанской прессе.
37-летний футболист сейчас находится в статусе свободного агента, его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня.
Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» предложил Рамосу 2-летний контракт.
Отметим, что Серхио Рамос – воспитанник «нервионцев». В 2005 году он ушел из «Севильи» в мадридский «Реал» за 27 миллионов евро.
«Севилья» в текущем сезоне проиграла три стартовых матча чемпионата Испании и находится на дне турнирной таблицы.
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