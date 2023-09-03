Источник: Серхио Рамос спустя 18 лет возвращается в Севилью

Испанский защитник Серхио Рамос возвращается в «Севилью», об этом сообщают авторитетный источники в испанской прессе.

37-летний футболист сейчас находится в статусе свободного агента, его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» предложил Рамосу 2-летний контракт.

Отметим, что Серхио Рамос – воспитанник «нервионцев». В 2005 году он ушел из «Севильи» в мадридский «Реал» за 27 миллионов евро.

«Севилья» в текущем сезоне проиграла три стартовых матча чемпионата Испании и находится на дне турнирной таблицы.