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Испания
03 сентября 2023, 23:28 | Обновлено 03 сентября 2023, 23:29
333
0

Источник: Серхио Рамос спустя 18 лет возвращается в Севилью

37-летний защитник намерен продолжить карьеру в родном клубе

03 сентября 2023, 23:28 | Обновлено 03 сентября 2023, 23:29
333
0
Источник: Серхио Рамос спустя 18 лет возвращается в Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Испанский защитник Серхио Рамос возвращается в «Севилью», об этом сообщают авторитетный источники в испанской прессе.

37-летний футболист сейчас находится в статусе свободного агента, его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» предложил Рамосу 2-летний контракт.

Отметим, что Серхио Рамос – воспитанник «нервионцев». В 2005 году он ушел из «Севильи» в мадридский «Реал» за 27 миллионов евро.

«Севилья» в текущем сезоне проиграла три стартовых матча чемпионата Испании и находится на дне турнирной таблицы.

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Серхио Рамос Аль-Иттифак свободный агент Севилья трансферы трансферы Ла Лиги
Источник AS
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