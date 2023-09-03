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  4. Клуб из Саудовской Аравии предложил 2-летний контракт Серхио Рамосу
Саудовская Аравия
03 сентября 2023, 09:52 |
482
0

Клуб из Саудовской Аравии предложил 2-летний контракт Серхио Рамосу

Легендарный испанец может перейти в «Аль-Иттифак»

03 сентября 2023, 09:52 |
482
0
Клуб из Саудовской Аравии предложил 2-летний контракт Серхио Рамосу
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» предложил 2-летний контракт Серхио Рамосу. 37-летний испанский защитник сейчас находится в статусе свободного агента, его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, несмотря на срок контракта в два года, в соглашении для Рамоса будет прописана опция его досрочного расторжения. За «Аль-Иттифак» уже выступает экс-партнера Рамоса по «Реалу», Карим Бензема.

Кроме «Аль-Иттифака», Рамосом также интересуются клубы из Турции. Услуги защитника предлагали «Роме».

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Аль-Иттифак Серхио Рамос Фабрицио Романо свободный агент
Источник Фабрицио Романо
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