Клуб из Саудовской Аравии предложил 2-летний контракт Серхио Рамосу

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» предложил 2-летний контракт Серхио Рамосу. 37-летний испанский защитник сейчас находится в статусе свободного агента, его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, несмотря на срок контракта в два года, в соглашении для Рамоса будет прописана опция его досрочного расторжения. За «Аль-Иттифак» уже выступает экс-партнера Рамоса по «Реалу», Карим Бензема.

Кроме «Аль-Иттифака», Рамосом также интересуются клубы из Турции. Услуги защитника предлагали «Роме».