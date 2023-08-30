Италия30 августа 2023, 19:37 |
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Серхио Рамоса предложили итальянскому топ-клубу
«Волки» могут подписать еще одного звездного игрока
30 августа 2023, 19:37 |
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Агенты Серхио Рамоса продолжают поиски нового клуба для 37-летнего испанца после того, как его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня. По информации итальянских СМИ, услуги игрока предложили «Роме».
Римляне сейчас как раз ищут центрального защитника. Однако препятствием к подписанию контракта являются финансовые аппетиты Рамоса – он хочет получать 6,5 миллиона евро в год,
Сейчас фаворитом в борьбе за Серхио Рамоса является «Галатасарай». Также у ветерана есть вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии.
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