Серхио Рамоса предложили итальянскому топ-клубу

Агенты Серхио Рамоса продолжают поиски нового клуба для 37-летнего испанца после того, как его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня. По информации итальянских СМИ, услуги игрока предложили «Роме».

Римляне сейчас как раз ищут центрального защитника. Однако препятствием к подписанию контракта являются финансовые аппетиты Рамоса – он хочет получать 6,5 миллиона евро в год,

Сейчас фаворитом в борьбе за Серхио Рамоса является «Галатасарай». Также у ветерана есть вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии.