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  4. Серхио Рамоса предложили итальянскому топ-клубу
Италия
30 августа 2023, 19:37 |
500
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Серхио Рамоса предложили итальянскому топ-клубу

«Волки» могут подписать еще одного звездного игрока

30 августа 2023, 19:37 |
500
1
Серхио Рамоса предложили итальянскому топ-клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Агенты Серхио Рамоса продолжают поиски нового клуба для 37-летнего испанца после того, как его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня. По информации итальянских СМИ, услуги игрока предложили «Роме».

Римляне сейчас как раз ищут центрального защитника. Однако препятствием к подписанию контракта являются финансовые аппетиты Рамоса – он хочет получать 6,5 миллиона евро в год,

Сейчас фаворитом в борьбе за Серхио Рамоса является «Галатасарай». Также у ветерана есть вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии.

По теме:
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Источник: Ромелу Лукаку – игрок Ромы
Серхио Рамос Рома Рим свободный агент
Источник Calciomercato
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Wlad West
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