Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
Испанский защитник может оказаться в «Галатасарае»
Испанский защитник Серхио Рамос близок к подписанию контракта с «Галатасараем». Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.
Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Рамос может получить контракт на год с опцией продления еще на один сезон. Зарплата 37-летнего ветерана составит 10 миллионов евро в год.
Напомним, с июля Рамос находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «ПСЖ». Ранее он вел переговоры с другим турецким клубом, «Бешикташем», но успехом они не увенчались.
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Об этом сообщает официальный сайт клуба
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