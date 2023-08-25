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Турция
25 августа 2023, 11:56 |
683
0

Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе

Испанский защитник может оказаться в «Галатасарае»

25 августа 2023, 11:56 |
683
0
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Испанский защитник Серхио Рамос близок к подписанию контракта с «Галатасараем». Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Рамос может получить контракт на год с опцией продления еще на один сезон. Зарплата 37-летнего ветерана составит 10 миллионов евро в год.

Напомним, с июля Рамос находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «ПСЖ». Ранее он вел переговоры с другим турецким клубом, «Бешикташем», но успехом они не увенчались.

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Серхио Рамос Галатасарай свободный агент
Источник Николо Скира
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