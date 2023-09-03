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  4. Украинка Барановская выиграла первый титул в профессиональной карьере
ITF
03 сентября 2023, 19:20 |
199
0

Украинка Барановская выиграла первый титул в профессиональной карьере

Алиса стала чемпионкой грунтового 15-тысячника в Брашове

03 сентября 2023, 19:20 |
199
0
Украинка Барановская выиграла первый титул в профессиональной карьере
Instagram. Алиса Барановская

Украинская 18-летняя теннисистка Алиса Барановская выиграл титул на грунтовом турнире серии ITF W15 в Брашове (Румыния).

Украинка стартовала с квалификации и выиграла 7 матчей подряд, отдав всего 1 сет. В финале соревнований Алиса в двух партиях выиграла у Уэрго Николь Фоссы (Италия, WTA 1334).

ITF W15 Брашов. Грунт. Финал

Уэрго Николь Фоссы (Италия) – Алиса Барановская (Украина) [Q] – 3:6, 3:6

Для Барановской этот титул стал первым на профессиональном уровне. В марте 2023 году Алиса дошла до полуфинала на 15-тысячнике в Тунисе, а в июне выиграла турнир серии UTR.

Победа на соревнованиях в Румынии принесла Алисе 2352 доллара призовых. Также Барановская впервые получила очки WTA – 10. В Live-рейтинге WTA украинка находится на 1140-й позиции.

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ITF Брашов Алиса Барановская
Источник Sport.ua
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