Выиграла принципиальный финал. 18-летняя украинка впервые взяла титул UTR

18-летняя украинская теннисистка Алиса Барановская стала чемпионкой турнира серии UTR (Universal Tennis Rating) в столице Румынии Бухаресте.

Редакция Sport.ua решила расспросить у Алисы более детально про эти соревнования, а также уточнила планы украинки на будущее:

«Для меня турнир был очень полезен. Я провела 6 матчей, из них одержала 5 побед. Вышла из группы под первым номером и отлично отыграла полуфинал и финал. В полуфинале я полностью контролировала игру. Соперница Эвелина Тирон играла очень хорошо на протяжении всего турнира, поэтому я рада, что смогла остановить ее.

А с Марией Сарой Попа я знакома уже давно, еще со времен игры за сборную в 2019 году. Этот матч для меня был очень принципиальным, потому что мы обе занимали первое место в Европе до 14 лет, к тому же, сейчас она занимает 772-ю строчку в рейтинге WTA. Мы ровесницы и выиграть этот матч было очень важно, особенно для моей уверенности в собственных силах. Я действительно счастлива стать чемпионкой столь сильного турнира, потому что все соперницы были равными и каждая имела шансы победить.

Что касается планов, пока планирую усиленно тренироваться, чтобы приобрести физическую форму, потому что этот турнир показал, что мне не хватает некоторых аспектов в моей игре. Должна сделать акцент на специальную теннисную подготовку, поэтому о соревнованиях буду думать чуть позже. Надеюсь, подготовка пройдет как следует, потому что работать я готова на все сто процентов», – сказала Алиса.

В конце 2022 года Барановская выиграла взрослый чемпионат Украины в одиночном и парном разрядах. В марте 2023 года Алиса впервые сыграла на профессиональном турнире. Тогда юная украинка дошла до полуфинала на хардовом 15-тысячнике в Монастире (Тунис).

Победа на турнире UTR стала для Алисы первой в карьере. Украинка заработала 3600 долларов.