Чемпионка Украины дошла до полуфинала на первом профессиональном турнире
Алиса Барановская не смогла пробиться в финал 15-тысячника в Монастире
17-летняя украинская теннисистка Алиса Барановская не смогла пробиться в финал хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис).
В полуфинале соревнований украинка в двух сетах проиграла шестой сеяной Нине Радованович из Франции.
ITF W15 Монастир. Хард. 1/2 финала
Нина Радованович (Франция) [6] – Алиса Барановская (Украина) – 6:1, 7:5
Для Алисы этот турнир стал первым на профессиональном уровне.
В конце 2022 года Барановская выиграла взрослый чемпионат Украины в одиночном и парном разрядах.
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