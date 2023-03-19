Чемпионка Украины дошла до полуфинала на первом профессиональном турнире

17-летняя украинская теннисистка Алиса Барановская не смогла пробиться в финал хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис).

В полуфинале соревнований украинка в двух сетах проиграла шестой сеяной Нине Радованович из Франции.

ITF W15 Монастир. Хард. 1/2 финала

Нина Радованович (Франция) [6] – Алиса Барановская (Украина) – 6:1, 7:5

Для Алисы этот турнир стал первым на профессиональном уровне.

В конце 2022 года Барановская выиграла взрослый чемпионат Украины в одиночном и парном разрядах.