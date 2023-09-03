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Тростянец
03.09.2023 13:30 – перерыв 3 : 0
Рух-2 Львов
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Украина. Вторая лига
03 сентября 2023, 14:05 | Обновлено 03 сентября 2023, 14:09
81
0

Вторая лига. Матчи 5-го тура, 3 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 сентября видеотрансляцию поединков 5-го тура Второй лиги

03 сентября 2023, 14:05 | Обновлено 03 сентября 2023, 14:09
81
0
Вторая лига. Матчи 5-го тура, 3 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Чайка

3 сентября проходят поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 5-й тур, 3 сентября

  • 12:00. Кремень-2 – Звягель
  • 13:00. Васт Николаев – Карпаты-2 – матч не состоится
  • 13:30. Тростянец – Рух-2
  • 15:30. Чайка – Металург-2
  • 16:00. Локомотив Киев – Дружба Мировка

Турнирная таблица

12:00. Кремень-2 – Звягель

13:30. Тростянец – Рух-2

15:30. Чайка – Металург-2

16:00. Локомотив Киев – Дружба Мировка

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Грищенко (Тростянец).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Проданов (Тростянец).
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Источник Sport.ua
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