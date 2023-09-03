03.09.2023 13:30 – перерыв 3 : 0
Украина. Вторая лига03 сентября 2023, 14:05 | Обновлено 03 сентября 2023, 14:09
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Вторая лига. Матчи 5-го тура, 3 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 сентября видеотрансляцию поединков 5-го тура Второй лиги
03 сентября 2023, 14:05 | Обновлено 03 сентября 2023, 14:09
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3 сентября проходят поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 5-й тур, 3 сентября
- 12:00. Кремень-2 – Звягель
- 13:00. Васт Николаев – Карпаты-2 – матч не состоится
- 13:30. Тростянец – Рух-2
- 15:30. Чайка – Металург-2
- 16:00. Локомотив Киев – Дружба Мировка
Турнирная таблица
12:00. Кремень-2 – Звягель
13:30. Тростянец – Рух-2
15:30. Чайка – Металург-2
16:00. Локомотив Киев – Дружба Мировка
События матча
20’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Грищенко (Тростянец).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Проданов (Тростянец).
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