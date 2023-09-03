Вторая лига. Звягель отгрузил соперникам 7 мячей и идет без потерь

3 сентября прошли поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Звягель отгрузил соперникам 7 мячей и идет без потерь (12 очков из 12). Лидирует клуб ЮКСА (13 из 15).

Вторая лига. 5-й тур, 3 сентября

12:00. Кремень-2 – Звягель – 0:7

Голы: Майтак, 35, 45, 60, Лучка, 52, Ндукве, 58, Чередниченко, 68, Волынец, 85

13:30. Тростянец – Рух-2 – 3:0

Голы: Проданов, 7, Грищенко, 19, Полянский, 26.

15:30. Чайка – Металург-2 – 3:0

Голы: Гуськов, 7 (пен), Вечурко, 40, Музиченко, 90+3

16:00. Локомотив Киев – Дружба Мировка – 2:3

Голы: Уманец, 10, Мельниченко, 26 – Порохня, 22, Куба, 57, Сторчоус, 85.

Васт Николаев – Карпаты-2 – матч не состоялся

Турнирная таблица