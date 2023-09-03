Вторая лига. Звягель отгрузил соперникам 7 мячей и идет без потерь
В турнире Второй лиги лидирует клуб ЮКСА, набрав 13 очков из 15
3 сентября прошли поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Звягель отгрузил соперникам 7 мячей и идет без потерь (12 очков из 12). Лидирует клуб ЮКСА (13 из 15).
Вторая лига. 5-й тур, 3 сентября
12:00. Кремень-2 – Звягель – 0:7
Голы: Майтак, 35, 45, 60, Лучка, 52, Ндукве, 58, Чередниченко, 68, Волынец, 85
13:30. Тростянец – Рух-2 – 3:0
Голы: Проданов, 7, Грищенко, 19, Полянский, 26.
15:30. Чайка – Металург-2 – 3:0
Голы: Гуськов, 7 (пен), Вечурко, 40, Музиченко, 90+3
16:00. Локомотив Киев – Дружба Мировка – 2:3
Голы: Уманец, 10, Мельниченко, 26 – Порохня, 22, Куба, 57, Сторчоус, 85.
Васт Николаев – Карпаты-2 – матч не состоялся
Турнирная таблица
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