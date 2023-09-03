Алавес - Валенсия - 1:0. Без Яремчука. Видео гола и обзор матча
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Состоялся матч 4-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» не выезде минимально проиграла «Алавесу». Новичок «летучих мышей» Роман Яремчук в этой встрече пока не дебютировал. Отметим, что испанский клуб вчера подписал с ним арендное соглашение.
Чемпионат Испании. 4-й тур
«Алавес» – «Валенсия» – 1:0
Гол: автогол Озкаджар (6)
Алавес – Сивера, Горосабель, Седлар (Теналья, 75), Марин, Дуарте, Гуриди (Хаджи, 87), Антонио Бланко (Бенавидес, 88), Гевара, Риоха, Алькаин (Сола, 66), Кике Гарсия (Омородион, 75).
Валенсия – Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Франсиско Перес, 46), Фулькье, Диакаби, Озкаджар (Москера, 46), Гайя, Пепелу, Герра, Алмейда (Канос, 61), Дуро (Домингес, 81), Диего Лопес (Амалла, 70).
Предупреждения:
Гуриди (38), Горосабель (45), Гайя (45), Гевара (81), Диакаби (86), Бенавидес (89).
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