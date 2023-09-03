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  4. Алавес - Валенсия - 1:0. Без Яремчука. Видео гола и обзор матча
Испания
03 сентября 2023, 12:31 |
77
0

Алавес - Валенсия - 1:0. Без Яремчука. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

03 сентября 2023, 12:31 |
77
0
Алавес - Валенсия - 1:0. Без Яремчука. Видео гола и обзор матча

Состоялся матч 4-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» не выезде минимально проиграла «Алавесу». Новичок «летучих мышей» Роман Яремчук в этой встрече пока не дебютировал. Отметим, что испанский клуб вчера подписал с ним арендное соглашение.

Чемпионат Испании. 4-й тур

«Алавес» – «Валенсия» – 1:0
Гол: автогол Озкаджар (6)

Алавес – Сивера, Горосабель, Седлар (Теналья, 75), Марин, Дуарте, Гуриди (Хаджи, 87), Антонио Бланко (Бенавидес, 88), Гевара, Риоха, Алькаин (Сола, 66), Кике Гарсия (Омородион, 75).

Валенсия – Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Франсиско Перес, 46), Фулькье, Диакаби, Озкаджар (Москера, 46), Гайя, Пепелу, Герра, Алмейда (Канос, 61), Дуро (Домингес, 81), Диего Лопес (Амалла, 70).

Предупреждения:
Гуриди (38), Горосабель (45), Гайя (45), Гевара (81), Диакаби (86), Бенавидес (89).

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Валенсия видео голов и обзор Роман Яремчук
Источник Sport.ua
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