Валенсия минимально проиграла Алавесу, Яремчук не дебютировал

Состоялся матч 4-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» не выезде минимально проиграла «Алавесу».

Новичок «летучих мышей» Роман Яремчук в этой встрече пока не дебютировал. Отметим, что испанский клуб вчера подписал с ним арендное соглашение.

После четырех туров у «Валенсии» шесть набранных очков, но две поражения подряд.

Чемпионат Испании. 4-й тур

«Алавес» – «Валенсия» – 1:0

Гол: автогол Озкаджар (6)

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