Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валенсия минимально проиграла Алавесу, Яремчук не дебютировал
Чемпионат Испании
Алавес
02.09.2023 19:30 – FT 1 : 0
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 сентября 2023, 22:53 |
118
0

Валенсия минимально проиграла Алавесу, Яремчук не дебютировал

Роман пока что не готов усились игру новой команды

02 сентября 2023, 22:53 |
118
0
Валенсия минимально проиграла Алавесу, Яремчук не дебютировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Состоялся матч 4-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» не выезде минимально проиграла «Алавесу».

Новичок «летучих мышей» Роман Яремчук в этой встрече пока не дебютировал. Отметим, что испанский клуб вчера подписал с ним арендное соглашение.

После четырех туров у «Валенсии» шесть набранных очков, но две поражения подряд.

Чемпионат Испании. 4-й тур

«Алавес» – «Валенсия» – 1:0
Гол: автогол Озкаджар (6)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
ХАВИ: «Феликс на 100% подходит Барселоне, он универсальный игрок»
Реал – Хетафе – 2:1. Мяч Беллингема на 90+5. Видео голов и обзор 
Беллингем забил во всех 4 матчах за Реал в Ла Лиге
Роман Яремчук чемпионат Испании по футболу Алавес Валенсия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голы на 97-й и 99-й минутах. Полесье дожало Оболонь
Футбол | 02 сентября 2023, 17:01 19
Голы на 97-й и 99-й минутах. Полесье дожало Оболонь
Голы на 97-й и 99-й минутах. Полесье дожало Оболонь

Василий Грицук забил гол и отдал голевую передачу

Шахтер и Атлетико Минейро согласовали продление аренды Педриньо
Футбол | 02 сентября 2023, 22:20 0
Шахтер и Атлетико Минейро согласовали продление аренды Педриньо
Шахтер и Атлетико Минейро согласовали продление аренды Педриньо

Хавбек пробудет в Бразилии как минимум до лета следующего года

Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
Теннис | 02.09.2023, 08:51
Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
Футбол | 02.09.2023, 12:22
Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
Футбол | 02.09.2023, 19:02
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
01.09.2023, 18:53 24
Футбол
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
01.09.2023, 14:50 27
Футбол
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
31.08.2023, 22:55 203
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Если Усик победит Фьюри – уйдет в закат»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Если Усик победит Фьюри – уйдет в закат»
31.08.2023, 16:57 2
Бокс
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
31.08.2023, 23:36 45
Футбол
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
01.09.2023, 12:06 21
Бокс
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
01.09.2023, 08:36 1
Теннис
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
31.08.2023, 17:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем