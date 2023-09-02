Испания02 сентября 2023, 22:53 |
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Валенсия минимально проиграла Алавесу, Яремчук не дебютировал
Роман пока что не готов усились игру новой команды
02 сентября 2023, 22:53 |
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Состоялся матч 4-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» не выезде минимально проиграла «Алавесу».
Новичок «летучих мышей» Роман Яремчук в этой встрече пока не дебютировал. Отметим, что испанский клуб вчера подписал с ним арендное соглашение.
После четырех туров у «Валенсии» шесть набранных очков, но две поражения подряд.
Чемпионат Испании. 4-й тур
«Алавес» – «Валенсия» – 1:0
Гол: автогол Озкаджар (6)
1-0 I Full-time#AlavésValencia pic.twitter.com/yvuB8Oz7rZ— Valencia CF (@valenciacf_en) September 2, 2023
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