В воскресенье, 3 сентября, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Кривбасс». Игра пройдет в Ковалевке стадионе «Колос». Начало в 17:00.

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«Колос» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Кривбасс»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».