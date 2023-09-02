Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 23:54 | Обновлено 03 сентября 2023, 00:03
49
0

Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 сентября в 17:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-Лиги

02 сентября 2023, 23:54 | Обновлено 03 сентября 2023, 00:03
49
0
Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 3 сентября, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Кривбасс». Игра пройдет в Ковалевке стадионе «Колос». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Кривбасс»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ворскла – Александрия – 1:0. Пенальти Скляра, недовольство Ротаня. Видео
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Кривбасс
Руслан РОТАНЬ: «Поражение принимаем, но я считаю, что счет не по игре»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Колос - Кривбасс смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На выход! Обидчица Костюк попрощалась с US Open
Теннис | 02 сентября 2023, 09:09 11
На выход! Обидчица Костюк попрощалась с US Open
На выход! Обидчица Костюк попрощалась с US Open

Борьбу в Нью-Йорке завершила Елена Рыбакина

Не нашлось £15 млн. Тоттенхэм хотел подписать игрока Динамо после ЧЕ U-21
Футбол | 02 сентября 2023, 18:46 8
Не нашлось £15 млн. Тоттенхэм хотел подписать игрока Динамо после ЧЕ U-21
Не нашлось £15 млн. Тоттенхэм хотел подписать игрока Динамо после ЧЕ U-21

Константин Вивчаренко мог оказаться в АПЛ

ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
Футбол | 02.09.2023, 19:25
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
Футбол | 02.09.2023, 00:43
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
Лацио обыграл на выезде Наполи, Аталанта уверенно одолела Монцу
Футбол | 02.09.2023, 23:45
Лацио обыграл на выезде Наполи, Аталанта уверенно одолела Монцу
Лацио обыграл на выезде Наполи, Аталанта уверенно одолела Монцу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук продолжит карьеру в Валенсии
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук продолжит карьеру в Валенсии
01.09.2023, 13:42 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
01.09.2023, 17:12 13
Футбол
Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
02.09.2023, 08:51 1
Теннис
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
01.09.2023, 21:36 37
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
01.09.2023, 18:53 24
Футбол
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
01.09.2023, 14:50 27
Футбол
Прорвало. Верес наконец-то забил больше одного гола и обыграл Черноморец
Прорвало. Верес наконец-то забил больше одного гола и обыграл Черноморец
01.09.2023, 19:02 16
Футбол
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
01.09.2023, 08:31 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем