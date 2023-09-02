Украина. Премьер лига02 сентября 2023, 23:54 | Обновлено 03 сентября 2023, 00:03
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Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 сентября в 17:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-Лиги
02 сентября 2023, 23:54 | Обновлено 03 сентября 2023, 00:03
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В воскресенье, 3 сентября, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Кривбасс». Игра пройдет в Ковалевке стадионе «Колос». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Колос» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Кривбасс»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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