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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 23:35 | Обновлено 02 сентября 2023, 23:53
46
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Кривбасс

В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги

02 сентября 2023, 23:35 | Обновлено 02 сентября 2023, 23:53
46
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Кривбасс
УПЛ

В воскресенье, 3 сентября, пройдет матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Кривбасс».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало матча в 17.00.

«Колос» – «Кривбасс» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Кривбасс», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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