Италия02 сентября 2023, 21:50 | Обновлено 02 сентября 2023, 22:12
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Днепр-1 – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 сентября в 13:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги
02 сентября 2023, 21:50 | Обновлено 02 сентября 2023, 22:12
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В воскресенье, 3 сентябрь, состоится матч 3 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский «Днепр-1» и черкасский ЛНЗ.
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – ЛНЗ.
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