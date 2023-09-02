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  4. Реал – Хетафе – 2:1. Мяч Беллингема на 90+5. Видео голов и обзор 
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
02.09.2023 17:15 – FT 2 : 1
Хетафе
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Испания
02 сентября 2023, 20:52 | Обновлено 02 сентября 2023, 21:07
1599
0

Реал – Хетафе – 2:1. Мяч Беллингема на 90+5. Видео голов и обзор 

Подопечные Анчелотти победили в напряженном поединке

02 сентября 2023, 20:52 | Обновлено 02 сентября 2023, 21:07
1599
0
Реал – Хетафе – 2:1. Мяч Беллингема на 90+5. Видео голов и обзор 
ESPN. Реал Мадрид – Хетафе

Сегодня, 2 сентября, мадридский «Реал» на своем поле в непростом матче 4-го тура Ла Лиги победил «Хетафе».

На 11-й минуте матча за гостей забил Борха Майораль. Новичок «Реала» Хоселу на 47-й минуте матча сравнял счет, а победу мадридцам принес Джуд Беллингем в конце матча уже в компенсированное время.

Пока у «Реала» 12 очков после 4 туров. В «Хетафе» 4 пункта после 4 сыгранных поединков.

Ла Лига. 4-й тур. 2 сентября

Реал Мадрид – Хетафе – 2:1

Голы: Хоселу, 47, Беллингем, 90+5 – Майораль, 11

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Майораль , 11 мин

ГОЛ! 1:1. Хоселу , 47 мин

ГОЛ! 2:1. Беллингем, 90+5 мин

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
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Источник Sport.ua
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