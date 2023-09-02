Реал – Хетафе – 2:1. Мяч Беллингема на 90+5. Видео голов и обзор
Подопечные Анчелотти победили в напряженном поединке
Сегодня, 2 сентября, мадридский «Реал» на своем поле в непростом матче 4-го тура Ла Лиги победил «Хетафе».
На 11-й минуте матча за гостей забил Борха Майораль. Новичок «Реала» Хоселу на 47-й минуте матча сравнял счет, а победу мадридцам принес Джуд Беллингем в конце матча уже в компенсированное время.
Пока у «Реала» 12 очков после 4 туров. В «Хетафе» 4 пункта после 4 сыгранных поединков.
Ла Лига. 4-й тур. 2 сентября
Реал Мадрид – Хетафе – 2:1
Голы: Хоселу, 47, Беллингем, 90+5 – Майораль, 11
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Майораль , 11 мин
ГОЛ! 1:1. Хоселу , 47 мин
ГОЛ! 2:1. Беллингем, 90+5 мин
События матча
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