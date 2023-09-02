2 сентября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Хетафе». Старт поединка намечен на 17:15 по киевскому времени

Реал (Мадрид)

Команда вступила в новый сезон на фоне неудач предыдущего (да, взяли Копу дель Рей и ряд других титулов, но неудачно закончили основные турниры, Примеру и Лигу чемпионов), и с рядом тревожащих вопросов. Вместо Бензема на острие появился Хоселу, сломавшегося накануне старта розыгрыша Куртуа сменил арендованный Кепа. Еще и Анчелотти в 2024-м возглавит сборную Бразилии. Но как же оправдывает свой ценник самый дорогой новичок всей Испании, Беллингем - Джуд, вообще-то центрхав, забил уже четырежды. Да, все остальные галактикос отметились только парой голов, но и этого хватило, чтобы последовательно обыграть Атлетико, Альмерию и Сельту. В итоге только королевский клуб имеет стопроцентную статистику после 3-х туров, и уже единолично возглавляет турнирную таблицу.

Хетафе

Клуб невнятно провел последние 2 сезона, борясь за выживание. Но уже по ходу прошлого розыгрыша на тренерский пост вернулся Пепе Бордалас, который чуть раньше, приняв синих в Сегунде, играл с ними в плей-офф Лиги Европы. Сначала он спас старых-новых подопечных от вылета в Сегунду. А сейчас подмадридская команда довольно бодро набирает очки. Начала она с того, что благодаря фирменному футболу, от обороны сыграла на 0:0 с Барселоной. Это, похоже, стоило слишком много сил, и Жироне проиграли разгромно, 0:3. Но в прошлый понедельник оформили новую неяркую, но все-таки победу, над Алавесом. Единственный мяч в ворота новичка дивизиона с пенальти на 84-й минуте забил Майораль.

Статистика личных встреч

У Хетафе недавно было 2 матча без поражений. Но все 3 крайних поединка был выигран сливочными.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в очередной победе Реала, причем легкой. Но Хетафе попытается провернуть то, что уже получилось в этом месяце с Барселоной. Ставим на гостей при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,93).