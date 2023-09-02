Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
02.09.2023 17:15 - : -
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 сентября 2023, 14:20 | Обновлено 02 сентября 2023, 14:41
334
0

Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 сентября в 17:15 по Киеву

02 сентября 2023, 14:20 | Обновлено 02 сентября 2023, 14:41
334
0
Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

2 сентября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Хетафе». Старт поединка намечен на 17:15 по киевскому времени

Реал (Мадрид)

Команда вступила в новый сезон на фоне неудач предыдущего (да, взяли Копу дель Рей и ряд других титулов, но неудачно закончили основные турниры, Примеру и Лигу чемпионов), и с рядом тревожащих вопросов. Вместо Бензема на острие появился Хоселу, сломавшегося накануне старта розыгрыша Куртуа сменил арендованный Кепа. Еще и Анчелотти в 2024-м возглавит сборную Бразилии. Но как же оправдывает свой ценник самый дорогой новичок всей Испании, Беллингем - Джуд, вообще-то центрхав, забил уже четырежды. Да, все остальные галактикос отметились только парой голов, но и этого хватило, чтобы последовательно обыграть Атлетико, Альмерию и Сельту. В итоге только королевский клуб имеет стопроцентную статистику после 3-х туров, и уже единолично возглавляет турнирную таблицу.

Хетафе

Клуб невнятно провел последние 2 сезона, борясь за выживание. Но уже по ходу прошлого розыгрыша на тренерский пост вернулся Пепе Бордалас, который чуть раньше, приняв синих в Сегунде, играл с ними в плей-офф Лиги Европы. Сначала он спас старых-новых подопечных от вылета в Сегунду. А сейчас подмадридская команда довольно бодро набирает очки. Начала она с того, что благодаря фирменному футболу, от обороны сыграла на 0:0 с Барселоной. Это, похоже, стоило слишком много сил, и Жироне проиграли разгромно, 0:3. Но в прошлый понедельник оформили новую неяркую, но все-таки победу, над Алавесом. Единственный мяч в ворота новичка дивизиона с пенальти на 84-й минуте забил Майораль.

Статистика личных встреч

У Хетафе недавно было 2 матча без поражений. Но все 3 крайних поединка был выигран сливочными.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в очередной победе Реала, причем легкой. Но Хетафе попытается провернуть то, что уже получилось в этом месяце с Барселоной. Ставим на гостей при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,93).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе взял в аренду скандального игрока Ман Юнайтед
Сельта вырвала победу у Альмерии, Вильярреал на выезде проиграл Кадису
Яремчук попал в заявку Валенсии на следующий матч
Реал Мадрид Хетафе Реал - Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 01 сентября 2023, 23:48 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
Баскетбол | 01 сентября 2023, 18:54 2
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии

Завершился очередной игровой день на баскетбольном мундиале

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Футбол | 01.09.2023, 18:53
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 сентября
Футбол | 02.09.2023, 14:31
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 сентября
Коломойскому вручено подозрение
Футбол | 02.09.2023, 11:08
Коломойскому вручено подозрение
Коломойскому вручено подозрение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
01.09.2023, 12:06 20
Бокс
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
01.09.2023, 14:50 27
Футбол
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
31.08.2023, 17:19 2
Футбол
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
01.09.2023, 08:36 1
Теннис
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 11:35 23
Футбол
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
31.08.2023, 23:59 13
Футбол
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
01.09.2023, 08:31 3
Теннис
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
31.08.2023, 22:55 203
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем