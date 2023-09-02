Вторая лига. ЮКСА разгромила Реал Фарму, Нива В и Скала-1911 сыграли вничью

Сегодня, 2 сентября, состоялись два матча 5 тура Второй лиги Украины. ЮКСА на домашнем поле разгромила «Реал Фарму», винницкая «Нива» расписала боевую ничью со «Скалой-1911».

Чемпионат Украины. Вторая лига. 5 тур.

ЮКСА – «Реал Фарма» – 4:0

Голы: Харченко, 31, Махнев, 39, Байер, 80, Гехейро 90.

«Нива В» – «Скала-1911» – 2:2

Голы: Никитюк, 33, Страшкевич, 68 – Леший, 3, Яната 88.

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