Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮКСА – Реал Фарма, Нива В – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Нива Винница
02.09.2023 14:00 - : -
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
02 сентября 2023, 12:30 |
50
0

ЮКСА – Реал Фарма, Нива В – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 сентября видеотрансляцию поединков 5-го тура Второй лиги

02 сентября 2023, 12:30 |
50
0
ЮКСА – Реал Фарма, Нива В – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЮКСА

2 сентября проходят поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 5-й тур, 2 сентября

  • 12:30. ЮКСА Тарасовка – Реал Фарма
  • 14:00. Нива Винница – Скала Стрый

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

12:30. ЮКСА Тарасовка – Реал Фарма

14:00. Нива Винница – Скала Стрый

По теме:
Минай – Шахтер. Известны составы команд
Карпаты – Эпицентр, Буковина – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье идет от игры к игре»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала Стрый Нива Винница смотреть онлайн ЮКСА Тарасовка Реал Фарма
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 01 сентября 2023, 23:48 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

ВИДЕО. Марсель сыграл вничью с Нантом и стал лидером Лиги 1
Футбол | 02 сентября 2023, 03:23 0
ВИДЕО. Марсель сыграл вничью с Нантом и стал лидером Лиги 1
ВИДЕО. Марсель сыграл вничью с Нантом и стал лидером Лиги 1

Для хозяев поля на 39-й минуте счет сравнял Мостафа Мохамед

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
Футбол | 01.09.2023, 17:12
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
На выход! Обидчица Костюк попрощалась с US Open
Теннис | 02.09.2023, 09:09
На выход! Обидчица Костюк попрощалась с US Open
На выход! Обидчица Костюк попрощалась с US Open
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Бокс | 01.09.2023, 12:06
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
01.09.2023, 08:31 3
Теннис
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
31.08.2023, 23:59 13
Футбол
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
31.08.2023, 19:18 3
Бокс
Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 16:08 23
Футбол
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
01.09.2023, 18:54 2
Баскетбол
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
31.08.2023, 22:55 203
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
01.09.2023, 18:53 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем