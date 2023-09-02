02.09.2023 14:00 - : -
Украина. Вторая лига02 сентября 2023, 12:30 |
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ЮКСА – Реал Фарма, Нива В – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 сентября видеотрансляцию поединков 5-го тура Второй лиги
02 сентября 2023, 12:30 |
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2 сентября проходят поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 5-й тур, 2 сентября
- 12:30. ЮКСА Тарасовка – Реал Фарма
- 14:00. Нива Винница – Скала Стрый
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
12:30. ЮКСА Тарасовка – Реал Фарма
14:00. Нива Винница – Скала Стрый
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