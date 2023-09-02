В субботу, 2 сентября, в Житомире на поле Центрального городского стадиона состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Полесье» и «Оболонь» из Киева.

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Стартовый свисток в игре прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

«Полесье» и «Оболонь» на уровне УПЛ между собой еще не встречались, что, в принципе, и не удивительно.

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Зато всего в истории украинских первенств команды провели 7 очных матчей. На счету у «Полесья» 1 победа, также одна игра завершилась вничью, «Оболонь» победила в пяти поединках. Мячи – 12:4 в пользу «пивоваров».

Игру «Полесье» – «Оболонь» можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafon ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Оболонь».