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Чемпионат Украины
Полесье
02.09.2023 15:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 08:31 | Обновлено 02 сентября 2023, 08:46
116
0

Полесье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 сентября в 15:00 трансляцию матча УПЛ

02 сентября 2023, 08:31 | Обновлено 02 сентября 2023, 08:46
116
0
Полесье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 2 сентября, в Житомире на поле Центрального городского стадиона состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Полесье» и «Оболонь» из Киева.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в игре прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

«Полесье» и «Оболонь» на уровне УПЛ между собой еще не встречались, что, в принципе, и не удивительно.

Полесье – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Зато всего в истории украинских первенств команды провели 7 очных матчей. На счету у «Полесья» 1 победа, также одна игра завершилась вничью, «Оболонь» победила в пяти поединках. Мячи – 12:4 в пользу «пивоваров».

Игру «Полесье» – «Оболонь» можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafon ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Оболонь».

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Источник Sport.ua
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