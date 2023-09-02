Ворскла – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 2 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Александрия». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 17:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Матч будет судить арбитр из Львова Роман Блавацкий.

Ворскла – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Александрия».