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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 06:06 | Обновлено 02 сентября 2023, 06:08
36
0

Ворскла – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч 2 сентября в 17:00

02 сентября 2023, 06:06 | Обновлено 02 сентября 2023, 06:08
36
0
Ворскла – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 2 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Александрия». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Матч будет судить арбитр из Львова Роман Блавацкий.

Ворскла – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Александрия».

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Источник Sport.ua
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