Ворскла – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч 2 сентября в 17:00
В субботу, 2 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Александрия». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 17:00.
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Матч будет судить арбитр из Львова Роман Блавацкий.
Ворскла – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Александрия».
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