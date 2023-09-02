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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 05:57 | Обновлено 02 сентября 2023, 05:59
45
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Александрия

Игра начнется 2 сентября в 17:00

02 сентября 2023, 05:57 | Обновлено 02 сентября 2023, 05:59
45
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Александрия
УПЛ

В субботу, 2 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Александрия». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Матч будет судить арбитр из Львова Роман Блавацкий.

Ворскла – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Александрия».

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Источник Sport.ua
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