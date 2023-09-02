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  4. ВИДЕО. Костюк после матча пожала руку Сэвилл, но не пожала Хромачевой
US Open
02 сентября 2023, 01:20 | Обновлено 02 сентября 2023, 01:21
259
1

ВИДЕО. Костюк после матча пожала руку Сэвилл, но не пожала Хромачевой

Марта разобралась в непростой ситуации после матча US Open

02 сентября 2023, 01:20 | Обновлено 02 сентября 2023, 01:21
259
1
ВИДЕО. Костюк после матча пожала руку Сэвилл, но не пожала Хромачевой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк добыла победу в матче второго раунда парного разряда на Открытом чемпионате США.

В дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии украинка обыграла тандем Ирина Хромачева / Дарья Сэвилл (6:2, 6:2).

После матча Костюк у сетки пожала руку Сэвилл (экс-россиянка Гаврилова, которая с 2014 года играет под флагом Австралии), но проигнорировала Хромачеву.

Отметим, что в одиночном разряде Марта проиграла в первом раунде уроженке москвы Елене Рыбакиной, которая представляет Казахстан. После матча Костюк попросила Рыбакину выиграть US Open.

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Дарья Сэвилл (Гаврилова) Ирина Хромачева Марта Костюк Елена-Габриэла Русе US Open 2023
Источник Sport.ua
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KirTheKing
видно сразу, у Марты аналитический склад ума
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