ВИДЕО. Костюк после матча пожала руку Сэвилл, но не пожала Хромачевой

Украинская теннисистка Марта Костюк добыла победу в матче второго раунда парного разряда на Открытом чемпионате США.

В дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии украинка обыграла тандем Ирина Хромачева / Дарья Сэвилл (6:2, 6:2).

После матча Костюк у сетки пожала руку Сэвилл (экс-россиянка Гаврилова, которая с 2014 года играет под флагом Австралии), но проигнорировала Хромачеву.

Отметим, что в одиночном разряде Марта проиграла в первом раунде уроженке москвы Елене Рыбакиной, которая представляет Казахстан. После матча Костюк попросила Рыбакину выиграть US Open.