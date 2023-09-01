Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И гол Бензема не помог. Аль-Иттихад умудрился проиграть, ведя в счете 3:1
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
01.09.2023 21:00 – FT 3 : 4
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
01 сентября 2023, 23:25 | Обновлено 01 сентября 2023, 23:32
690
0

И гол Бензема не помог. Аль-Иттихад умудрился проиграть, ведя в счете 3:1

Аль-Хиляль совершил сумасшедший камбэк с хет-триком Митровича

01 сентября 2023, 23:25 | Обновлено 01 сентября 2023, 23:32
690
0
И гол Бензема не помог. Аль-Иттихад умудрился проиграть, ведя в счете 3:1
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Феноменальное развитие событий произошло в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Команда Аль-Иттихад умудрилась проиграть, ведя в счете 3:1, причем у хозяев поля отличился Карим Бензема.

Однако во втором тайме игра перевернулась. Аль-Хиляль совершил сумасшедший камбэк с хет-триком Александара Митровича и выиграл сложнейший матч со счетом 4:3.

❗️ ВИДЕО. Гол Карима Бензема в ворота Аль-Хиляль

Клуб Аль-Хиляль лидирует в турнирной таблице, набрав 13 очков из 15 возможных.

Чемпионат Саудовской Аравии

5-й тур, 1 сентября

Аль-Иттихад – Аль-Хиляль – 3:4

Голы: Ромариньо, 16, Бензема, 38, Хамдалла, 45+8 – Митрович, 20, 60, 65 (пен), Аль-Давсари, 71

Другие матчи игрового дня:

  • Аль-Таи – Абха – 1:0
  • Аль-Фейха – Аль-Раед – 0:0
  • Аль-Рияд – Аль-Ахдуд – 0:1

Турнирная таблица

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Нассер Аль-Давсари (Аль-Хиляль).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Александар Митрович (Аль-Хиляль).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Аль-Хиляль).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Абдерразак Хамдалла (Аль-Иттихад).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Аль-Хиляль).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Ромариньо (Аль-Иттихад).
По теме:
Милан на выезде обыграл Рому
Ливерпуль не намерен продавать Салаха
Верес – Черноморец – 3:1. Забили братья Шараи. Видео голов и обзор матча
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Аль-Хиляль Карим Бензема Александар Митрович видео голов и обзор Ромариньо Аль-Таи Абха Аль-Фейха Аль-Раед Аль-Рияд Аль-Ахдуд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Теннис | 01 сентября 2023, 08:31 3
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open

Элина проведет поединок против Джессики Пегулы

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
Футбол | 01 сентября 2023, 17:12 11
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера

Защитник «Зюлте-Варегема» Новатус Мироши перейдет на правах сезонной аренды

Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Футбол | 01.09.2023, 11:35
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Боруссия Д не смогла дома переиграть новичка чемпионата
Футбол | 01.09.2023, 23:31
Боруссия Д не смогла дома переиграть новичка чемпионата
Боруссия Д не смогла дома переиграть новичка чемпионата
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
Теннис | 01.09.2023, 08:36
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
31.08.2023, 12:25 8
Футбол
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
01.09.2023, 00:59 34
Теннис
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
31.08.2023, 23:36 45
Футбол
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
31.08.2023, 00:23 38
Футбол
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
31.08.2023, 11:59
Теннис
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
31.08.2023, 22:55 200
Футбол
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
31.08.2023, 22:01 19
Футбол
Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку
Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку
01.09.2023, 06:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем