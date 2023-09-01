И гол Бензема не помог. Аль-Иттихад умудрился проиграть, ведя в счете 3:1

Феноменальное развитие событий произошло в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Команда Аль-Иттихад умудрилась проиграть, ведя в счете 3:1, причем у хозяев поля отличился Карим Бензема.

Однако во втором тайме игра перевернулась. Аль-Хиляль совершил сумасшедший камбэк с хет-триком Александара Митровича и выиграл сложнейший матч со счетом 4:3.

❗️ ВИДЕО. Гол Карима Бензема в ворота Аль-Хиляль

Клуб Аль-Хиляль лидирует в турнирной таблице, набрав 13 очков из 15 возможных.

Чемпионат Саудовской Аравии

5-й тур, 1 сентября

Аль-Иттихад – Аль-Хиляль – 3:4

Голы: Ромариньо, 16, Бензема, 38, Хамдалла, 45+8 – Митрович, 20, 60, 65 (пен), Аль-Давсари, 71

Другие матчи игрового дня:

Аль-Таи – Абха – 1:0

Аль-Фейха – Аль-Раед – 0:0

Аль-Рияд – Аль-Ахдуд – 0:1

Турнирная таблица