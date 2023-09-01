И гол Бензема не помог. Аль-Иттихад умудрился проиграть, ведя в счете 3:1
Аль-Хиляль совершил сумасшедший камбэк с хет-триком Митровича
Феноменальное развитие событий произошло в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Команда Аль-Иттихад умудрилась проиграть, ведя в счете 3:1, причем у хозяев поля отличился Карим Бензема.
Однако во втором тайме игра перевернулась. Аль-Хиляль совершил сумасшедший камбэк с хет-триком Александара Митровича и выиграл сложнейший матч со счетом 4:3.
❗️ ВИДЕО. Гол Карима Бензема в ворота Аль-Хиляль
Клуб Аль-Хиляль лидирует в турнирной таблице, набрав 13 очков из 15 возможных.
Чемпионат Саудовской Аравии
5-й тур, 1 сентября
Аль-Иттихад – Аль-Хиляль – 3:4
Голы: Ромариньо, 16, Бензема, 38, Хамдалла, 45+8 – Митрович, 20, 60, 65 (пен), Аль-Давсари, 71
Другие матчи игрового дня:
- Аль-Таи – Абха – 1:0
- Аль-Фейха – Аль-Раед – 0:0
- Аль-Рияд – Аль-Ахдуд – 0:1
Турнирная таблица
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина проведет поединок против Джессики Пегулы
Защитник «Зюлте-Варегема» Новатус Мироши перейдет на правах сезонной аренды