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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
01.09.2023 21:00 - : -
Аль-Хиляль
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Саудовская Аравия
01 сентября 2023, 08:15 |
199
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Аль-Иттихад – Аль-Хиляль. Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 1 сентября в 21:00 по Киеву

01 сентября 2023, 08:15 |
199
1
Аль-Иттихад – Аль-Хиляль. Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября на «Король Абдалла Спортс Сити» пройдет матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттихад» встретится с «Аль-Хиляль». Старт поединка намечен на 21:00 по киевскому времени

Аль-Иттихад

Клуб перед началом прошлого сезона сделал ставку на Нуну Эшпириту Санту. И это оправдалось с лихвой: португалец смог подтвердить свой класс, и он привел своих подопечных к итоговому чемпионству, опередив всех конкурентов, даже Роналду с компанией. Это уже 9-е золото для тигров, но в прошлый раз трофей был взят аж в 2009-м году. Конечно же, хочется на этот раз закрепиться на вершине, а не ждать возвращения туда полтора десятилетия. Для того, чтобы и дальше быть лучшим, подписали во время паузы Нголо Канте, Карима Бензема, Фабиньо и Жоту Невеша. Более того, сейчас активно окучивают еще и Салаха, предлагая и ему, и Ливерпулю заоблачные условия. Стартовал гранд без Мохамеда и так с побед, причем часто крупных. Аль-Вахду в прошлом туре разгромили 3-0.

Аль-Хиляль

Команда как раз и утратила титул в прошлом сезоне. А ведь до этого было 3 чемпионства кряду (а всего лидеры, оправдывая прозвище, брали золото 18 раз). Но в розыгрыше 2022/2023 этот клуб откровенно отстал от пары лидеров и даже близко не участвовал в борьбе за трофей. Это не могло восприниматься спокойно и болельщиками, и руководством. Не удивительно, что тут появился новый тренер, Жоржи Жезуш, известный португалец, пусть и с противоречивой репутацией, но с опытом работы в Саудовской Аравии, с Аль-Хилялем, которого приводил к победе в Суперкубке страны. Заодно активно затарили состав звездами. Прежде всего, выделяется Неймар, но есть еще Малком (который явно полезнее звездного земляка), Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Кулибали, Буну, Митрович. Тем не менее, уже терялись очки - дома, с Аль-Фейхой. Все остальные поединки, впрочем, были выиграны, в том числе обыграл 2-0 Аль-Иттифак в понедельник.

Статистика личных встреч

Аль-Хиляль не проигрывает вот уже в 6 матчах кряду. Была пара ничьих, но в начале августа в рамках Арабской лиги чемпионов он выиграл 3-1 на поле Аль-Иттихад.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают шансы пары как равные. Но у Аль-Иттихад преимущество своего поля, так что ставим на него при форе 0 (коэффициент - 1,9).

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Аль-Иттихад Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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AK.228
«Проте вже губились окуляри- вдома з Аль-Фейхою»😂😂😂
Я розумію , що цю новини практично ніхто не прочитає - но всеж таки змініть гугл перекладач
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