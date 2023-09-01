В субботу, 3 сентября, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Шахтер». Игра пройдет в Минае стадионе «Минай». Начало в 13:00.

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«Минай» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Шахтер»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Суспильне», «Спорт 1» и на YouTube.