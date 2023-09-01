02.09.2023 13:00 - : -
Украина. Премьер лига01 сентября 2023, 22:25 |
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Минай – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 сентября в 13:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-Лиги
01 сентября 2023, 22:25 |
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В субботу, 3 сентября, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Шахтер». Игра пройдет в Минае стадионе «Минай». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Минай» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Шахтер»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Суспильне», «Спорт 1» и на YouTube.
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У него ж номер 1 теперь