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Чемпионат Украины
Минай
02.09.2023 13:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 22:25 |
239
1

Минай – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 сентября в 13:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-Лиги

01 сентября 2023, 22:25 |
239
1
Минай – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В субботу, 3 сентября, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Шахтер». Игра пройдет в Минае стадионе «Минай». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Минай» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Шахтер»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Суспильне», «Спорт 1» и на YouTube.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Может Рудько на ворота поставят ?
У него ж номер 1 теперь
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