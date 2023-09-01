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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 21:55 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:44
201
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Шахтер

В Минае на стадионе «Минай» состоится поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги

01 сентября 2023, 21:55 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:44
201
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Шахтер
СEV

В субботу, 2 сентября, пройдет матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Шахтер».

Поединок состоится в Минае на стадионе «Минай» и судить его будет арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко. Начало матча в 13.00.

«Минай» – «Шахтер» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах «Суспильне», «Спорт 1» и на YouTube

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.

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Минай – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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