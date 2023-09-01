В субботу, 2 сентября, пройдет матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Шахтер».

Поединок состоится в Минае на стадионе «Минай» и судить его будет арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко. Начало матча в 13.00.

«Минай» – «Шахтер» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах «Суспильне», «Спорт 1» и на YouTube

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.