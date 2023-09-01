Украина. Премьер лига01 сентября 2023, 21:55 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:44
201
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Шахтер
В Минае на стадионе «Минай» состоится поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги
01 сентября 2023, 21:55 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:44
201
0
В субботу, 2 сентября, пройдет матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Шахтер».
Поединок состоится в Минае на стадионе «Минай» и судить его будет арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко. Начало матча в 13.00.
«Минай» – «Шахтер» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах «Суспильне», «Спорт 1» и на YouTube
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 сентября 2023, 20:45 0
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Украинской Премьер-лиги
Бокс | 01 сентября 2023, 12:06 14
Украинец раскритиковал судейство боя Усика с Дюбуа
Футбол | 01.09.2023, 21:36
Футбол | 31.08.2023, 23:59
Футбол | 01.09.2023, 06:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.08.2023, 16:33 32
31.08.2023, 22:01 19
30.08.2023, 20:59 8
31.08.2023, 00:23 38
31.08.2023, 15:49 18
31.08.2023, 15:15
31.08.2023, 18:11
01.09.2023, 11:35 23