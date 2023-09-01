ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло арендовал Саму Кастильехо

Испанский вингер Самуэль Кастильехо официально перешел из «Валенсии» в «Сассуоло».

Итальянский клуб взял игрока в годовую аренду с опцией выкупа, но ее сумма пока неизвестна.

28-летний Самуэль уже играл в Серии А. На его счету 86 матчей, 7 голов и 8 ассистов в итальянском чемпионате.

Прошлый сезон Кастильехо провел в «Валенсии». За сезон Ла Лиги он отыграл 25 матчей, забив 4 гола. Его клуб до последнего сражался за выживание и все же выиграл эту борьбу.

Напомним, недавно «Валенсия» объявила об аренде украинца Романа Яремчука.