ОФИЦИАЛЬНО. Сассуоло арендовал Саму Кастильехо
Вингер «Валенсии» отправился в сезонную аренду
Испанский вингер Самуэль Кастильехо официально перешел из «Валенсии» в «Сассуоло».
Итальянский клуб взял игрока в годовую аренду с опцией выкупа, но ее сумма пока неизвестна.
28-летний Самуэль уже играл в Серии А. На его счету 86 матчей, 7 голов и 8 ассистов в итальянском чемпионате.
Прошлый сезон Кастильехо провел в «Валенсии». За сезон Ла Лиги он отыграл 25 матчей, забив 4 гола. Его клуб до последнего сражался за выживание и все же выиграл эту борьбу.
Напомним, недавно «Валенсия» объявила об аренде украинца Романа Яремчука.
Samu Castillejo è un nuovo calciatore neroverde! ✍️— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) September 1, 2023
Il comunicato ufficiale è online su https://t.co/RfGy9mir0y 🔗#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/XSKDOU8OWl
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