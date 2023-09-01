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  4. ПСЖ продаст своего хавбека в Саудовскую Аравию
Франция
01 сентября 2023, 16:43 |
237
0

ПСЖ продаст своего хавбека в Саудовскую Аравию

Джорджиньо Вейналдум перейдет в «Аль-Иттифак»

01 сентября 2023, 16:43 |
237
0
ПСЖ продаст своего хавбека в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджиньо Вейналдум

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» согласовал с «ПСЖ» условия трансфера полузащитника сборной Нидерландов Джорджиньо Вейнулдума. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, чемпионы Франции получат за игрока 9 миллионов евро. Ранее «ПСЖ» отказался расторгать контракт с Вейналдумом.

Прошлый сезон Вейналдум провел в аренде в римской «Роме», где отличился 2 голами и 1 ассистом в 23 матчах во всех турнирах. Римский клуб отказался выкупать 32-летнего нидерландца.

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ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Аль-Иттифак трансферы трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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