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Франция
21 августа 2023, 16:33 | Обновлено 21 августа 2023, 16:42
1470
0

Игрок ПСЖ хочет расторгнуть контракт с клубом, но руководство против

Вейналдум не покинет клуб свободным агентом

21 августа 2023, 16:33 | Обновлено 21 августа 2023, 16:42
1470
0
Игрок ПСЖ хочет расторгнуть контракт с клубом, но руководство против
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджиньо Вейналдум

32-летний полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум предложил своему клубу расторгнуть контракт с ним, но парижане против такого варианта. Несмотря на то, что голландец готов пожалеть частью зарплаты, «ПСЖ» хочет заработать на его продаже, сообщает L'Equipe.

Клуб не рассчитывает на Джорджиньо Вейналдума и дает ему об этом знать. Они хотят заработать на его трансфере 6 миллионов евро.

Джинни присоединился к клубу в 2021 году на правах свободного агента. В первом своем сезоне в команде он отыграл 38 матчей, забив 3 гола и отдав 3 ассиста. Руководителей «ПСЖ» не поразила его игра, поэтому сначала его отдали в аренду, а сейчас хотят окончательно избавиться.

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ПСЖ расторжение контракта L'Equipe Джорджиньо Вейналдум
Источник L'Equipe
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