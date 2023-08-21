Игрок ПСЖ хочет расторгнуть контракт с клубом, но руководство против

32-летний полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум предложил своему клубу расторгнуть контракт с ним, но парижане против такого варианта. Несмотря на то, что голландец готов пожалеть частью зарплаты, «ПСЖ» хочет заработать на его продаже, сообщает L'Equipe.

Клуб не рассчитывает на Джорджиньо Вейналдума и дает ему об этом знать. Они хотят заработать на его трансфере 6 миллионов евро.

Джинни присоединился к клубу в 2021 году на правах свободного агента. В первом своем сезоне в команде он отыграл 38 матчей, забив 3 гола и отдав 3 ассиста. Руководителей «ПСЖ» не поразила его игра, поэтому сначала его отдали в аренду, а сейчас хотят окончательно избавиться.