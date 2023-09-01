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Италия
01 сентября 2023, 16:26 |
189
0

Итальянский топ-клуб нацелился на Гринвуда

«Лацио» может подписать англичанина свободным агентом

01 сентября 2023, 16:26 |
189
0
Итальянский топ-клуб нацелился на Гринвуда
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Римский «Лацио» ведет переговоры с бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед» Мейсоном Гринвудом. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Гринвуд сейчас является свободным агентом. В конце августа он покинул «Манчестер Юнайтед»: несмотря на то, что с 21-летнего футболиста были сняты все обвинения в изнасиловании, «Красные дьяволы» не решились возвращать игрока в команду.

Из-за судебных разбирательств Гринвуд не выходил на поле более полутора лет – с 22 января 2022 года.

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Лацио Мейсон Гринвуд свободный агент Джанлука Ди Марцио
Источник Джанлука Ди Марцио
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