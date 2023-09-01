Итальянский топ-клуб нацелился на Гринвуда

Римский «Лацио» ведет переговоры с бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед» Мейсоном Гринвудом. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Гринвуд сейчас является свободным агентом. В конце августа он покинул «Манчестер Юнайтед»: несмотря на то, что с 21-летнего футболиста были сняты все обвинения в изнасиловании, «Красные дьяволы» не решились возвращать игрока в команду.

Из-за судебных разбирательств Гринвуд не выходил на поле более полутора лет – с 22 января 2022 года.