Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мейсон Гринвуд покинул Манчестер Юнайтед
Англия
21 августа 2023, 17:28 |
892
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мейсон Гринвуд покинул Манчестер Юнайтед

Клуб не рискнул вернуть футболиста в команду

21 августа 2023, 17:28 |
892
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мейсон Гринвуд покинул Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Нападающий Мейсон Гринвуд идет с «Манчестер Юнайтед». Об этом 21-летний форвард написал на своем аккаунте в Twitter.

«Я хочу начать с того, что я понимаю, что люди будут судить меня за то, что они увидели и услышали в социальных сетях, и я знаю, что люди подумают о самом худшем.

Меня воспитали так, чтобы я понимал, что насилие или жестокое обращение в любых отношениях неправильно, я не делал того, в чем меня обвиняли, и в феврале с меня сняли все обвинения.

Однако я полностью признаю, что допустил ошибки в своих отношениях, и беру свою долю ответственности за ситуации, которые привели к публикации в социальных сетях.

Я учусь понимать свои обязанности, чтобы подавать хороший пример как профессиональный футболист, и я сосредоточен на большой ответственности быть отцом, а также хорошим партнером.

Сегодняшнее решение было частью совместного процесса между «Манчестер Юнайтед», моей семьей и мной. Лучшим решением для всех нас является то, что я продолжу свою футбольную карьеру вдали от «Олд Траффорд», где мое присутствие не будет отвлекать клуб. Я благодарю клуб за поддержку с тех пор, как я присоединился в возрасте семи лет. Часть меня всегда будет здесь.

Я благодарен своей семье и всем моим близким за поддержку, и теперь мне предстоит отплатить окружающим за доверие. Я намерен стать лучшим футболистом, но, главное, хорошим отцом, лучшим человеком, и использовать свои таланты положительно на поле и вне его».

Несмотря на возраст, в составе «МЮ» Мейсон провел 129 матчей, забив 35 голов и отдав 12 ассистов. Последнюю игру за клуб форвард сыграл в январе 2022 года.

По теме:
Игрок ПСЖ хочет расторгнуть контракт с клубом, но руководство против
Освобождают место для Трубина? Ман Юнайтед заинтересовался вратарем Бенфики
Рой КИН: «Манчестер Юнайтед – новый Тоттенхэм. Полное отчаяние»
Мейсон Гринвуд Манчестер Юнайтед расторжение контракта
Источник ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей Сидорчук сыграл 250-й матч в УПЛ
Футбол | 21 августа 2023, 10:33 2
Сергей Сидорчук сыграл 250-й матч в УПЛ
Сергей Сидорчук сыграл 250-й матч в УПЛ

Капитан «Динамо» провел юбилейный поединок в чемпионатах Украины

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 20 августа 2023, 18:10 4
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты

Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии

Техдиректор Руха о переносе матча: «На чемпионат Украины буквально плюют»
Футбол | 21.08.2023, 15:53
Техдиректор Руха о переносе матча: «На чемпионат Украины буквально плюют»
Техдиректор Руха о переносе матча: «На чемпионат Украины буквально плюют»
Днепр-1 нашел нового тренера
Футбол | 21.08.2023, 12:15
Днепр-1 нашел нового тренера
Днепр-1 нашел нового тренера
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Футбол | 21.08.2023, 06:20
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
20.08.2023, 23:15 7
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
19.08.2023, 20:41 23
Футбол
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
20.08.2023, 18:58 118
Футбол
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
20.08.2023, 06:35 18
Футбол
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
20.08.2023, 22:10 1
Футбол
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 11
Футбол
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
20.08.2023, 08:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем