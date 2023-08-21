ОФИЦИАЛЬНО. Мейсон Гринвуд покинул Манчестер Юнайтед

Нападающий Мейсон Гринвуд идет с «Манчестер Юнайтед». Об этом 21-летний форвард написал на своем аккаунте в Twitter.

«Я хочу начать с того, что я понимаю, что люди будут судить меня за то, что они увидели и услышали в социальных сетях, и я знаю, что люди подумают о самом худшем.

Меня воспитали так, чтобы я понимал, что насилие или жестокое обращение в любых отношениях неправильно, я не делал того, в чем меня обвиняли, и в феврале с меня сняли все обвинения.

Однако я полностью признаю, что допустил ошибки в своих отношениях, и беру свою долю ответственности за ситуации, которые привели к публикации в социальных сетях.

Я учусь понимать свои обязанности, чтобы подавать хороший пример как профессиональный футболист, и я сосредоточен на большой ответственности быть отцом, а также хорошим партнером.

Сегодняшнее решение было частью совместного процесса между «Манчестер Юнайтед», моей семьей и мной. Лучшим решением для всех нас является то, что я продолжу свою футбольную карьеру вдали от «Олд Траффорд», где мое присутствие не будет отвлекать клуб. Я благодарю клуб за поддержку с тех пор, как я присоединился в возрасте семи лет. Часть меня всегда будет здесь.

Я благодарен своей семье и всем моим близким за поддержку, и теперь мне предстоит отплатить окружающим за доверие. Я намерен стать лучшим футболистом, но, главное, хорошим отцом, лучшим человеком, и использовать свои таланты положительно на поле и вне его».