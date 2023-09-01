Олег ШЕЛАЕВ: «Бартуловичу удалось положительно повлиять на Зарю»

Несмотря на победу в ответном поединке квалификации Лиги Европы над чешской «Славией» 2:1, футболисты луганской «Зари» продолжат выступление в менее престижной Лиге конференций.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший полузащитник национальной сборной Украины и Зари Олег Шелаев рассказал, что помешало луганчанам пройти дальше:

– После провального первого матча в Праге, где луганчане лишь чудом избежали разгрома, подавляющее большинство экспертов выше оценивало шансы чехов. Не исключено, что в этом были убеждены и футболисты «Славии», считавшие, что с пропуском в следующий раунд проблем не будет. Но в Люблине вчера все пошло по другому сценарию. Появление на тренерском мостике Младена Бартуловича пошло на пользу «Заре», сказалось умение хорвата быстро находить общий язык с подопечными. Он сумел достучаться до команды, настроил ее должным образом. И луганчане были близки к тому, чтобы сотворить сенсацию.

– Вы считаете, что приглашение на должность рулевого сербского специалиста Ненада Лалатовича было ошибкой со стороны руководства «Зари»?

– Если отталкиваться от результатов, то да. Но я не в курсе, какими были договоренности клубных боссов с сербом, хотя, похоже, он не был в курсе, что «Заря» нынешнего образца, значительно слабее той, что выступала в прошлом сезоне. Потому и решил, что предпочтет попроситься перед повторным поединком со «Славией» в отставку.

– По вашему мнению, было бы справедливо, если бы «Заря» выбила «Славию»?

– Нет, потому что в Праге хозяева должны были побеждать с разгромным счетом, но этому помешал фарт и феноменальная игра вратаря луганчан Турбаевского. Кстати, долгое время везло «Заре» и в Люблине. Однако справедливость таки восторжествовала. Чехи в конце матча были более мотивированы и забили такой нужный им гол.

– Как вы оцениваете перспективы «Зари» в Лиге конференций?

– Все будет зависеть от жребия. Ведь и в этом турнире хватает сильных оппонентов.