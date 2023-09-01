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Лига чемпионов
01 сентября 2023, 11:46 | Обновлено 01 сентября 2023, 12:13
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мы можем бороться за выход из группы»

Капитан «Шахтера» – о жеребьевке Лиги чемпионов

01 сентября 2023, 11:46 | Обновлено 01 сентября 2023, 12:13
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мы можем бороться за выход из группы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» и капитан команды Тарас Степаненко поделился впечатлениями от жеребьевки групп Лиги чемпионов, где «горнякам» достались в соперники «Барселона», «Порту» и «Антверпен».

– Тарас, «Шахтер» узнал соперников на групповом этапе. Какие впечатления от состава группы Н?
– Очень доволен! Есть команда из Испании - «Барселона», и это супер. Что будет «Порту» – это я угадал. И «Антверпен» – команда, с которой можно играть и получать результат. Поэтому, в принципе, можно сказать, что жребий хороший, и только от нас зависит, как мы выступим. Ведь, я считаю, есть все шансы побороться и выйти из группы, чтобы у украинской команды, у «Шахтера», была евровесна. Однако сказать - одно, а сделать – немного другое. Поэтому нам следует очень хорошо поработать.

– Перед жеребьевкой ты сказал, что «Шахтеру» моментами очень легко играть с португальцами. Как думаешь, какими будут матчи с «Порту»?
– Если честно, я давно не смотрел матчи «Порту». Знаю, что они имели определенные проблемы в прошлом сезоне: долгое время боролись за чемпионство, а потом выбыли из гонки. Считаю, это не слишком стабильная команда, и поэтому с ними можно играть. Как мы видим, сейчас и «Бенфика» периодами играет. А в целом португальские команды и весь португальский футбол таков, что там собраны техничные ребята, которые любят играть с мячом. И с ними можно получить результат, ведь сколько мы играли с командами из Португалии – «Порту», «Бенфикой», «Брагой», – всегда получали результат.

– Когда-то «Шахтер» также играл и с «Барселоной», но ты тогда не участвовал в матчах...
– Да, это был мой первый или второй год в «Шахтере», и в матче на «Камп Ноу» я сидел на скамейке запасных, когда мы проиграли, а второй поединок пропустил из-за травмы. Хотя Луческу как раз дал в том матче сыграть ребятам, которые меньше выходили в Лиге чемпионов, и я очень хотел сыграть, но не смог, – это когда Месси нам забил. Правда, насколько я знаю, сейчас они уже играют не на «Камп Ноу», который находится на реконструкции. И очень жаль, потому что хотелось сыграть на этом легендарном стадионе. Но все равно «Барселона» есть «Барселона». И это очень круто!

– Как оцениваешь шансы «Шахтера» в этой Лиге чемпионов?
– В прошлом году нам вообще не давали никаких шансов, зато мы хорошо сыграли и вышли из группы, а могли и вообще выйти в плей-офф Лиги чемпионов – там в последнем матче все решалось. Поэтому сказать сейчас, что мы обязательно выйдем из группы – неуважение к соперникам. Должны понимать, что сейчас все команды очень сильные, все укрепляются. А у нас идет война в стране, поэтому в команде много молодых ребят, и не каждый имеет опыт игры в Лиге чемпионов. Но я считаю, что мы имеем очень хороший коллектив, хорошую команду, ребята прогрессируют. И как минимум мы должны сделать все, чтобы подарить людям и себе праздник и выйти в евровесну. Трудно сказать, удастся ли выйти в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы, но всегда надо ставить перед собой большие мечты и цели. Поэтому мы можем бороться за выход из группы.

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Лига чемпионов Тарас Степаненко Шахтер Донецк жеребьевка Лиги чемпионов Барселона Порту Антверпен
Источник ФК Шахтер Донецк
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Что он курил!?
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