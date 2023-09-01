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Лига конференций
01 сентября 2023, 10:30 | Обновлено 01 сентября 2023, 10:37
217
0

Александр БАБИЧ: «Трудно понять, почему так строилась игра Динамо»

Специалист – о матче «Динамо» с «Бешикташем»

01 сентября 2023, 10:30 | Обновлено 01 сентября 2023, 10:37
217
0
Александр БАБИЧ: «Трудно понять, почему так строилась игра Динамо»
ФК Динамо Киев

Бывший тренер «Мариуполя» и «Черноморца» Александр Бабич поделился впечатлениями от второго матча «Динамо» с «Бешикташем» (0:1) в плей-офф раунде квалификации Лиги конференции.

«От киевского «Динамо» я ожидал большего. Ожидал, что киевляне будут стараться не пропустить с первых минут и агрессивно сыграют впереди. И в первые 15-20 минут подопечные Мирчи Луческу в обороне действовали неплохо, однако не хватало очень важного компонента - атакующего. Контратаки «бело-синих» были крайне редкими, команда думала больше о том, чтобы не пропустить.

Трудно понять, почему так строилась игра «Динамо», какая была тренерская установка на матч... Виновников пока трудно будет найти. Понятно, что весь негатив упадет на голову Луческу.

Чего все-таки самого главного не хватило «Динамо» для достижения результата? Нападающего. При всем уважении к Ванату, сейчас он не в состоянии прорывать оборону таких команд, как «Бешикташ». Не хватило также Ярмоленко, который мог бы добавить солидности в атаке. Надо признать суровую реальность – комплектация «Динамо» значительно уступает комплектации «Бешикташа». И сейчас это, к сожалению, уже – норма...», – заявил Бабич.

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Александр Бабич Лига конференций Динамо Киев Бешикташ Бешикташ - Динамо
Источник Footboom
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