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Лига чемпионов
01 сентября 2023, 10:29 |
769
1

Президент УЕФА рассказал, сыграют ли клубы из Саудовской Аравии в ЛЧ

Александер Чеферин категорически против подобной идеи

01 сентября 2023, 10:29 |
769
1
Президент УЕФА рассказал, сыграют ли клубы из Саудовской Аравии в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на информацию о том, что команды из Саудовской Аравии вскоре смогут принимать участие в европейской Лиге чемпионов.

«Футбольный проект Саудовской Аравии? Это неправильный путь, им нужно попытаться развивать своих игроков и тренеров, но это не моя проблема».

«Насколько я знаю, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, находящиеся на пике карьеры, не мечтают о Саудовской Аравии. Не думаю, что лучшие игроки достались Саудовской Аравии».

«СМИ сообщили нам об этом [потенциальном участии саудовских клубов в Лиге чемпионов УЕФА], не спрашивая нас. Только европейские клубы могут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций. Клубы из Саудовской Аравии не могут», - заявил Чеферин.

Ранее Чеферин говорил, что покупка звезд мирового футбола – это ошибка саудовского футбола.

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Александер Чеферин Лига чемпионов Саудовская Аравия чемпионат Саудовской Аравии по футболу президент УЕФА
Источник Turkiye Gazetesi
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an52
Ізраїль та Казахстан грають в єврокубках, тоді чому СА не можна?
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