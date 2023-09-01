Президент УЕФА рассказал, сыграют ли клубы из Саудовской Аравии в ЛЧ

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на информацию о том, что команды из Саудовской Аравии вскоре смогут принимать участие в европейской Лиге чемпионов.

«Футбольный проект Саудовской Аравии? Это неправильный путь, им нужно попытаться развивать своих игроков и тренеров, но это не моя проблема».

«Насколько я знаю, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, находящиеся на пике карьеры, не мечтают о Саудовской Аравии. Не думаю, что лучшие игроки достались Саудовской Аравии».

«СМИ сообщили нам об этом [потенциальном участии саудовских клубов в Лиге чемпионов УЕФА], не спрашивая нас. Только европейские клубы могут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций. Клубы из Саудовской Аравии не могут», - заявил Чеферин.

Ранее Чеферин говорил, что покупка звезд мирового футбола – это ошибка саудовского футбола.