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18 июня 2023, 17:11 |
947
3

Александер ЧЕФЕРИН: «Покупка звезд – ошибка саудовского футбола»

Президент УЕФА – о трансферной политике клубов из Саудовской Аравии

18 июня 2023, 17:11 |
947
3
Александер ЧЕФЕРИН: «Покупка звезд – ошибка саудовского футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что подписание возрастных звезд на космические зарплаты – ошибочная стратегия клубов из Саудовской Аравии:

«Я считаю, что это ошибка саудовского футбола. В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков.

Покупка игроков, фактически завершающих карьеру, не развивает футбол. Та же ошибка была и в Китае, когда они массово привозили возрастных игроков, которые хотели заработать много денег».

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Источник Daily Mail
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Serhii P.
Жаба давить
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+1
Иван Иванов
він правий
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0
PUMA
Так так и скажи что обидно,что тебе ничего не перепадёт 
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0
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