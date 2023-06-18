Другие новости18 июня 2023, 17:11 |
947
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Александер ЧЕФЕРИН: «Покупка звезд – ошибка саудовского футбола»
Президент УЕФА – о трансферной политике клубов из Саудовской Аравии
18 июня 2023, 17:11 |
947
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Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что подписание возрастных звезд на космические зарплаты – ошибочная стратегия клубов из Саудовской Аравии:
«Я считаю, что это ошибка саудовского футбола. В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков.
Покупка игроков, фактически завершающих карьеру, не развивает футбол. Та же ошибка была и в Китае, когда они массово привозили возрастных игроков, которые хотели заработать много денег».
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Жаба давить
він правий
Так так и скажи что обидно,что тебе ничего не перепадёт
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