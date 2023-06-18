Александер ЧЕФЕРИН: «Покупка звезд – ошибка саудовского футбола»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что подписание возрастных звезд на космические зарплаты – ошибочная стратегия клубов из Саудовской Аравии:

«Я считаю, что это ошибка саудовского футбола. В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков.

Покупка игроков, фактически завершающих карьеру, не развивает футбол. Та же ошибка была и в Китае, когда они массово привозили возрастных игроков, которые хотели заработать много денег».