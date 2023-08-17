Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Лига чемпионов
17 августа 2023, 03:18 | Обновлено 17 августа 2023, 03:19
324
1

Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов

Федерация футбола саудитов хочет попросить об этом руководство УЕФА

17 августа 2023, 03:18 | Обновлено 17 августа 2023, 03:19
324
1
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство Федерации футбола Саудовской Аравии рассматривает возможность попросить разрешения УЕФА выступать в европейской Лиге чемпионов команде, которая одержит победу в чемпионате Саудовской Аравии.

Саудиты хотят, чтобы в сезоне 2024/2025 их команда получила специальное приглашение для участия в турнире.

Такой шаг, по их мнению, будет способствовать популяризации футбольных клубов Саудовской Аравии.

С сезона 2024/2025 розыгрыш Лиги чемпионов пройдет по швейцарской системе – обновленная формула участия предусматривает 36 клубов.

Напомним, что в чемпионате Саудовской Аравии играют множество футбольных звезд – Криштиану Роналду, Неймар, Роберто Фирмино, Рияд Марез и многие другие, а национальную сборную этой страны может возглавить Роберто Манчини.

По теме:
Марсель – Панатинаикос – 2:1 (3:5 по пенальти). Дубль Обамеянга. Видео
Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
Саудовская Аравия Лига чемпионов
Источник Corriere dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таловеров покинет Славию. Назван клуб, который выкупит контракт украинца
Футбол | 16 августа 2023, 09:59 2
Таловеров покинет Славию. Назван клуб, который выкупит контракт украинца
Таловеров покинет Славию. Назван клуб, который выкупит контракт украинца

Максим станет полноценным игроком ЛАСКа

Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту
Футбол | 16 августа 2023, 13:40 0
Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту
Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту

Футболисты уже определились с новым клубом

Попов не тренировался с Динамо перед матчем с Арисом
Футбол | 16.08.2023, 21:41
Попов не тренировался с Динамо перед матчем с Арисом
Попов не тренировался с Динамо перед матчем с Арисом
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Футбол | 17.08.2023, 00:17
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Футбол | 16.08.2023, 19:43
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Ткачук
Ця продажна контора погодиться полюбому.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
15.08.2023, 13:06 3
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
16.08.2023, 15:10 2
Футбол
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
15.08.2023, 21:51 9
Баскетбол
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
15.08.2023, 16:34 56
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
15.08.2023, 19:52 19
Футбол
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
15.08.2023, 11:52 17
Футбол
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
16.08.2023, 04:09 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем