Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов

Руководство Федерации футбола Саудовской Аравии рассматривает возможность попросить разрешения УЕФА выступать в европейской Лиге чемпионов команде, которая одержит победу в чемпионате Саудовской Аравии.

Саудиты хотят, чтобы в сезоне 2024/2025 их команда получила специальное приглашение для участия в турнире.

Такой шаг, по их мнению, будет способствовать популяризации футбольных клубов Саудовской Аравии.

С сезона 2024/2025 розыгрыш Лиги чемпионов пройдет по швейцарской системе – обновленная формула участия предусматривает 36 клубов.

Напомним, что в чемпионате Саудовской Аравии играют множество футбольных звезд – Криштиану Роналду, Неймар, Роберто Фирмино, Рияд Марез и многие другие, а национальную сборную этой страны может возглавить Роберто Манчини.