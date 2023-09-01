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US Open
01 сентября 2023, 09:52 | Обновлено 01 сентября 2023, 10:25
1215
0

Свитолина дала оценку победе над Павлюченковой на US Open

Украинка – об успехе во втором круге турнира

01 сентября 2023, 09:52 | Обновлено 01 сентября 2023, 10:25
1215
0
Свитолина дала оценку победе над Павлюченковой на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выигрыш у Анастасии Павлюченковой во встрече второго круга Открытого чемпионата США (5:7, 6:4, 6:4).

«Я стараюсь действовать немного более агрессивно. Я уже не молода, поэтому мне нужно бить немного сильнее, чтобы немного меньше бегать. Но я доверяю своему физическому состоянию и очень рада, что снова играю.

Такого рода матчи – это определенно то, ради чего я тренировалась, и играть перед вами, ребята, – это действительно нечто особенное. Так что большое спасибо за вашу поддержку», – цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Напомним, в третьем круге US Open Элину Свитолину ждет встреча с американкой Джессикой Пегулой.

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Элина Свитолина US Open 2023 Анастасия Павлюченкова
Источник WTA
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