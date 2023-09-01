Свитолина дала оценку победе над Павлюченковой на US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выигрыш у Анастасии Павлюченковой во встрече второго круга Открытого чемпионата США (5:7, 6:4, 6:4).

«Я стараюсь действовать немного более агрессивно. Я уже не молода, поэтому мне нужно бить немного сильнее, чтобы немного меньше бегать. Но я доверяю своему физическому состоянию и очень рада, что снова играю.

Такого рода матчи – это определенно то, ради чего я тренировалась, и играть перед вами, ребята, – это действительно нечто особенное. Так что большое спасибо за вашу поддержку», – цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Напомним, в третьем круге US Open Элину Свитолину ждет встреча с американкой Джессикой Пегулой.