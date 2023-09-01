Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 26) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису 2023.

В третьем раунде американского мейджора украинка сыграет против третьей ракетки мира Джессики Пегулы из США, которая в матче 1/32 финала обыграла Патрицию Марию Циг (Румыния, WTA 700).

US Open 2023. 1/32 финала

Патриция Мария Циг (Румыния) – Джессика Пегула (США) [3] – 3:6, 1:6

Свитолина и Пегула встретятся между собой в пятый раз. Эли выиграла только 1 поединок.

Отметим, что в 2023 году Свитолина уже проигрывала Джессике в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.

Поединок запланирован на 2 сентября в 18:00 по Киеву.

Во втором раунде US Open Элина обыграла Анастасию Павлюченкову.