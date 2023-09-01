Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Элина проведет поединок против Джессики Пегулы
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 26) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису 2023.
В третьем раунде американского мейджора украинка сыграет против третьей ракетки мира Джессики Пегулы из США, которая в матче 1/32 финала обыграла Патрицию Марию Циг (Румыния, WTA 700).
US Open 2023. 1/32 финала
Патриция Мария Циг (Румыния) – Джессика Пегула (США) [3] – 3:6, 1:6
Свитолина и Пегула встретятся между собой в пятый раз. Эли выиграла только 1 поединок.
Отметим, что в 2023 году Свитолина уже проигрывала Джессике в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.
Поединок запланирован на 2 сентября в 18:00 по Киеву.
Во втором раунде US Open Элина обыграла Анастасию Павлюченкову.
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