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  4. Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
US Open
01 сентября 2023, 08:31 |
1616
1

Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open

Элина проведет поединок против Джессики Пегулы

01 сентября 2023, 08:31 |
1616
1
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 26) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису 2023.

В третьем раунде американского мейджора украинка сыграет против третьей ракетки мира Джессики Пегулы из США, которая в матче 1/32 финала обыграла Патрицию Марию Циг (Румыния, WTA 700).

US Open 2023. 1/32 финала

Патриция Мария Циг (Румыния) – Джессика Пегула (США) [3] – 3:6, 1:6

Свитолина и Пегула встретятся между собой в пятый раз. Эли выиграла только 1 поединок.

Отметим, что в 2023 году Свитолина уже проигрывала Джессике в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.

Поединок запланирован на 2 сентября в 18:00 по Киеву.

Во втором раунде US Open Элина обыграла Анастасию Павлюченкову.

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Элина Свитолина Джессика Пегула Патриция Мария Циг
Источник Sport.ua
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sanchos78
З Пегулкою тяжко буде.
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