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Чемпионат Украины
Левый берег
01.09.2023 13:00 - : -
ФСК Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 сентября 2023, 08:43 |
31
0

Левый берег – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура Первой лиги в группе В в 13:00

01 сентября 2023, 08:43 |
31
0
Левый берег – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Левый берег

1 сентября состоится матч 6-го тура Первой лиги в группе В между клубами «Левый берег» и «Мариуполь».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на стадионе «Левый берег» в Киеве.

Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Левый берег – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Левый берег ФСК Мариуполь смотреть онлайн Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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