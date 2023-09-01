1 сентября состоится матч 6-го тура Первой лиги в группе В между клубами «Левый берег» и «Мариуполь».

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Поединок состоится на стадионе «Левый берег» в Киеве.

Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Левый берег – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция