01.09.2023 13:00 - : -
Украина. Первая лига01 сентября 2023, 08:43 |
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Левый берег – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура Первой лиги в группе В в 13:00
01 сентября 2023, 08:43 |
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1 сентября состоится матч 6-го тура Первой лиги в группе В между клубами «Левый берег» и «Мариуполь».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «Левый берег» в Киеве.
Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
Левый берег – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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