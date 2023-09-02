ВИДЕО. Левый берег и ФСК Мариуполь разошлись миром в интересном матче

Столичный «Левый берег» сыграл вничью домашний матч против «ФСК Мариуполь» в 6 туре группы Б Первой лиги.

В середине первого тайма капитан хозяев Андрей Спиваков реализовал пенальти, однако удержать победу «Левый берег» не смог. Во второй половине матча киевляне остались в меньшинстве после удаления Эрнеста Астахова. А на последней минуте матча вышедший на замену Игорь Быковский забил гол в ответ и установил окончательный счет встречи – 1:1.

Первая лига, группа Б

6 тур, 1 сентября

Левый берег (Киев) – ФСК Мариуполь – 1:1 (1:0)

Голы: Спиваков, 28 (с пенальти) – Быковский, 90.