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Украина. Первая лига
02 сентября 2023, 13:07 | Обновлено 02 сентября 2023, 13:11
116
0

ВИДЕО. Левый берег и ФСК Мариуполь разошлись миром в интересном матче

Столичный клуб пропустил на последней минуте встречи

02 сентября 2023, 13:07 | Обновлено 02 сентября 2023, 13:11
116
0
ВИДЕО. Левый берег и ФСК Мариуполь разошлись миром в интересном матче
ФСК Мариуполь

Столичный «Левый берег» сыграл вничью домашний матч против «ФСК Мариуполь» в 6 туре группы Б Первой лиги.

В середине первого тайма капитан хозяев Андрей Спиваков реализовал пенальти, однако удержать победу «Левый берег» не смог. Во второй половине матча киевляне остались в меньшинстве после удаления Эрнеста Астахова. А на последней минуте матча вышедший на замену Игорь Быковский забил гол в ответ и установил окончательный счет встречи – 1:1.

Первая лига, группа Б

6 тур, 1 сентября

Левый берег (Киев) – ФСК Мариуполь – 1:1 (1:0)

Голы: Спиваков, 28 (с пенальти) – Быковский, 90.

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Левый берег ФСК Мариуполь Первая лига Украины видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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