ВИДЕО. Левый берег и ФСК Мариуполь разошлись миром в интересном матче
Столичный клуб пропустил на последней минуте встречи
Столичный «Левый берег» сыграл вничью домашний матч против «ФСК Мариуполь» в 6 туре группы Б Первой лиги.
В середине первого тайма капитан хозяев Андрей Спиваков реализовал пенальти, однако удержать победу «Левый берег» не смог. Во второй половине матча киевляне остались в меньшинстве после удаления Эрнеста Астахова. А на последней минуте матча вышедший на замену Игорь Быковский забил гол в ответ и установил окончательный счет встречи – 1:1.
Первая лига, группа Б
6 тур, 1 сентября
Левый берег (Киев) – ФСК Мариуполь – 1:1 (1:0)
Голы: Спиваков, 28 (с пенальти) – Быковский, 90.
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