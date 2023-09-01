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Лига Европы
01 сентября 2023, 11:39 | Обновлено 01 сентября 2023, 12:23
185
0

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 сентября в 14:00 в Монако пройдет жеребьевка второго по силе еврокубка

01 сентября 2023, 11:39 | Обновлено 01 сентября 2023, 12:23
185
0
Жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

1 сентября в 14:00 в Монако пройдет жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2023/24.

По итогам раунда Q4 квалификации определен состав участников группового этапа Лиги Европы.

Также назван состав корзин посева для группового раунда Лиги Европы, второго по престижности еврокубка.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

32 клубов будут поделены на 8 групп по 4 команды. Перед жеребьевкой они разбиты на 4 корзины.

Даты туров: 21 сентября, 5 октября, 26 октября, 9 ноября, 30 ноября, 14 декабря

Лига Европы 2023/24. Корзины посева для группового раунда

Корзина 1: Вест Хэм (Англия), Ливерпуль (Англия), Рома (Италия), Аякс (Нидерланды), Вильярреал (Испания), Байер (Германия), Аталанта (Италия), Рейнджерс (Шотландия)

Корзина 2: Спортинг (Португалия), Славия Прага (Чехия), Ренн (Франция), Олимпиакос (Греция), Бетис (Испания), ЛАСК (Австрия), Марсель (Франция), Карабах (Азербайджан)

Корзина 3: Мольде (Норвегия), Брайтон (Англия), Шериф (Молдова), Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия), Фрайбург (Германия), Спарта Прага (Чехия), Маккаби Хайфа (Израиль), Штурм (Австрия)

Корзина 4: Тулуза (Франция), АЕК Афины (Греция), ТСЦ Бачка-Топола (Сербия), Серветт (Швейцария), Панатинаикос (Греция), Ракув (Польша), Арис Лимасол (Кипр), Хеккен (Швеция)

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки начнется 1 сентября в 14:00 по Киеву на официальном сайте УЕФА

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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