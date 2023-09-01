Итоги Q4 Лиги Европы. Шериф с Ковалем пробился в групповой раунд

31 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги Европы.

Клуб «Шериф» из Молдовы с украинским голкипером Максимом Ковалем, который сыграл весь матч, пробился в групповой раунд, пройдя КИ Клаксвик из Фарер (1:1 и 2:1).

А вот Динамо Загреб, за которое выступает украинец Богдан Михайличенко, после домашней победы над Спартой из Праги (3:1) умудрилось растерять преимущество и проиграть противостояние (1:4). Михайличенко вышел на поле на замену на 46-й минуте. Загребский клуб продолжит выступления в Лиге конференций.

Украинец Максим Таловеров остался в резерве у клуба ЛАСК, а его команда успешно прошла боснийский Зриньски (2:1 и 1:1).

Защитник Игорь Пластун тоже со скамейки запасных смотрел на матч болгарского Лудогорца против Аякс (1:0), но эта победа не сыграла никакой роли из-за поражения от нидерландской команды в первой игре (1:4).

Лига Европы. 4-й раунд квалификации Q4

Ответные матчи, 31 августа